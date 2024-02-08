Паперова магія. Найпростіші оригамі для дітей і дорослих (відео)

Журавлик

Паперовий журавлик - класична фігурка японського мистецтва оригамі.

В японській культурі вважається, що саме його крила несуть душі померлих до раю.

Оригамі "журавлик" (скріншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)

Жабка

Ці паперові жабки - не просто красиві.

Якщо їх правильно скласти, вони зможуть стрибати, неначе справжні.

Оригамі "жабка" (скріншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)

Човник

Паперовий човник добре відомий багатьом дорослим ще з дитинства.

Дітлахи також будуть від нього в захваті, адже цей витвір паперового мистецтва можна навіть спробувати спустити на воду.

Оригамі "човник" (скріншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)

Метелик

Такими паперовими метеликами можна прикрасити будь-яке приміщення.

Якщо ж їх ще й розфарбувати, вони перетворяться на майже справжніх.

Оригамі "метелик" (скріншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)

Літачок

Хто з нас не любить складати літачки й змагатися, чий пролетить далі або ж довше протримається у повітрі?

Автори цієї відеоінструкції запевняють, що складений за правилами оригамі літачок пролетить дуже далеко і зможе перемогти інші.

Оригамі "літачок" (скріншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)

Сюрікен

Діти часто мріють про нестандартні іграшки. Паперовий сюрікен може стати чудовим рішенням як для хлопчиків, так і для дівчаток.

Ця японська метальна зброя, вироблена з паперу, може подарувати безліч цікавих вражень.

Оригамі "сюрікен" (скріншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)

Голуб

Створення паперового голубу миру особливо актуальне на тлі боротьби з російськими загарбниками.

Його можна зробити у кольорах прапора і використати, наприклад, для оформлення кімнати чи шкільного класу. Крім того, таких голубів можна надіслати захисникам України на знак вдячності за їхню мужність і роботу.

Оригамі "голуб" (скріншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)