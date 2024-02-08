Паперова магія. Найпростіші оригамі для дітей і дорослих (відео)

Мистецтво складання паперу - оригамі - дозволяє дітям і дорослим створювати чудернацьких паперових тварин та інші оригінальні фігури шляхом використання схем геометричних згинів і складок. Оригамі розвиває уважність, акуратність й логічне мислення, а також є чудовим дозвіллям для всієї родини.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вашій увазі низку кращих відеоінструкцій українською для створення найпростіших фігур з паперу.
Паперовий журавлик - класична фігурка японського мистецтва оригамі.
В японській культурі вважається, що саме його крила несуть душі померлих до раю.
Оригамі "журавлик" (скріншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)
Ці паперові жабки - не просто красиві.
Якщо їх правильно скласти, вони зможуть стрибати, неначе справжні.
Оригамі "жабка" (скріншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)
Паперовий човник добре відомий багатьом дорослим ще з дитинства.
Дітлахи також будуть від нього в захваті, адже цей витвір паперового мистецтва можна навіть спробувати спустити на воду.
Оригамі "човник" (скріншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)
Такими паперовими метеликами можна прикрасити будь-яке приміщення.
Якщо ж їх ще й розфарбувати, вони перетворяться на майже справжніх.
Оригамі "метелик" (скріншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)
Хто з нас не любить складати літачки й змагатися, чий пролетить далі або ж довше протримається у повітрі?
Автори цієї відеоінструкції запевняють, що складений за правилами оригамі літачок пролетить дуже далеко і зможе перемогти інші.
Оригамі "літачок" (скріншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)
Діти часто мріють про нестандартні іграшки. Паперовий сюрікен може стати чудовим рішенням як для хлопчиків, так і для дівчаток.
Ця японська метальна зброя, вироблена з паперу, може подарувати безліч цікавих вражень.
Оригамі "сюрікен" (скріншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)
Створення паперового голубу миру особливо актуальне на тлі боротьби з російськими загарбниками.
Його можна зробити у кольорах прапора і використати, наприклад, для оформлення кімнати чи шкільного класу. Крім того, таких голубів можна надіслати захисникам України на знак вдячності за їхню мужність і роботу.
Оригамі "голуб" (скріншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як створити оригінальні меми за лічені хвилини за допомогою кращих додатків для смартфонів і ПК.
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