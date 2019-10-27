Папа, я тебя люблю: участник Танцев со звездами растрогал признанием

Участник шоу Танцы со звездами 2019 Даниэль Салем перед 10 прямым эфиром на 1+1 признался, как ему важно оставаться героем для дочери. В интервью журналисту он признался, что очень волновался перед выступлением, так как его будет смотреть маленькая дочь.

"Наверное, первый эфир. На генеральной репетиции, когда я впервые ступил на паркет, мне стало так страшно. Понимал, что на меня люди будут смотреть, будут снимать камеры. Я подумал: "Зачем я это делаю? Я же неуклюжий, не умею двигаться". В третьем эфире я забыл движения. Мы начинали номер с того, что сидели в будочках отдельно. У Юли не было контакта со мной. В этот момент включили видеодневник, где моя дочь сказала: "Папа, я тебя люблю". И все, я рассыпался. Но Юля успела взглядом меня включить в танец и мне удалось собраться. Ведь я понимал, что каждый мой выступ смотрит моя дочка и болеет за меня. Я для нее, словно тот герой, поэтому я не могу просто так сдаться", - рассказал Даниэль.

Даниэль Салем с Юлией Сахневич (пресс-служба)

Также танцор рассказал, что его партнерша по танцам Юлия Сахневич очень мотивирует его и вдохновляет.

"Юля считает, что я все схватываю на лету, поэтому быстро пытается показать этот танец. У нас есть день, когда я получаю нагоняй за плохое поведение, то есть за непродуктивную репетицию, и день, когда я получаю шоколадку, когда станцевал весь танец без ошибок", - признался самый сексуальный участник шоу.

Даниэль Салем с Юлией Сахневич (пресс-служба)