Папа Римский поддержал ЛГБТ: церковь должна любить всех мужчин и женщин

Папа Римский Франциск выразил поддержку молодежи, которая относится к ЛГБТ-сообществу. Он провел встречу с подростками и ассоциацией родителей ЛГБТ-детей.

Как рассказала вице-президент ассоциации родителей ЛГБТ-детей Италии Мара Грасс, Папа Римский поддержал молодежь, которая идентифицирует себя как представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает CNN.

Во время личной встречи с родителями и подростками из ЛГБТ-сообщества, понтифик сказал, что "Бог любит всех детей своих". В его словах не было упоминания ЛГБТ, но слова Папы относились именно к детям из сообщества. По словам Грасс, Папа Римский подразумевал всех детей и в частности ЛГБТ.

Он добавил, что католическая церковь "также должна любить всех мужчин и женщин". На встрече с ассоциацией Папе Римскому подарили книгу об опыте воспитания ЛГБТ-детей и подростков, а также футболку с соответствующим принтом и надписью: "Любовь не боится".

Стоит отметить, что в Ватикане не комментировали содержание встречи, но подтвердили, что понтифик действительно встречался с представителями итальянской ассоциации родителей ЛГБТ-сообщества.

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А также рассказывали о том, что Папа Римский призвал все страны мира прекратить конфликты.