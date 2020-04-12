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Папа Римский призвал прекратить конфликты в мире

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 15:21
Папа Римский призвал прекратить конфликты в мире
Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)

Папа Франциск провел сегодня Пасхальное богослужение

Папа Римский Франциск сегодня, 12 апреля, провел Пасхальное богослужение в соборе Святого Петра в Ватикане, которое происходило без верующих из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, в своем традиционном Пасхальном обращении к "Городу и миру" понтифик призвал немедленно прекратить огонь в вооруженных конфликтах, которые сейчас происходят по всей планете.

"Пусть Христос просветит всех, кто несет ответственность за конфликты, чтобы они имели смелость поддержать призыв к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира", - заявил он.

Также Папа Франциск призвал страны быть солидарными в борьбе с пандемией коронавируса, жертвами которой стали более 100 тысяч жителей планеты, и подчеркнул необходимость сократить или простить долги бедных стран.

"Пусть все нации будут в состоянии удовлетворить наибольшие потребности сейчас через уменьшение, если не прощение, долга, который отягощает балансы беднейших стран", - сказал Папа Римский.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск заявлял, что пандемия коронавируса в мире является "ответом природы" на действия людей, которые игнорируют экологический кризис. Понтифик призвал мир замедлить темпы производства и потребления. Папа Франциск считает, что вспышка коронавируса произошла из-за безответственного отношения людей к природе.

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