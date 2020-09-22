Папа Римський підтримав ЛГБТ: церква повинна любити всіх чоловіків і жінок

Папа Римський Франциск висловив підтримку молоді, яка належить до ЛГБТ-спільноти. Він провів зустріч з підлітками та асоціацією батьків ЛГБТ-дітей.

Як розповіла віцепрезидент асоціації батьків ЛГБТ-дітей Італії Мара Грасс, Папа Римський підтримав молодь, яка ідентифікує себе як представників ЛГБТ-спільноти. Про це повідомляє CNN.

Під час особистої зустрічі з батьками та підлітками з ЛГБТ-спільноти, понтифік сказав, що "Бог любить усіх своїх дітей". В його словах не було згадки ЛГБТ, але слова Папи мали відношення саме до дітей зі спільноти. За словами Грасс, Папа Римський мав на увазі всіх дітей і зокрема ЛГБТ.

Він додав, що католицька церква "також повинна любити всіх чоловіків і жінок". На зустрічі з асоціацією Папі Римському подарували книгу про досвід виховання ЛГБТ-дітей і підлітків, а також футболку з відповідним принтом і написом: "Любов не боїться".

Варто відзначити, що у Ватикані не коментували зміст зустрічі, але підтвердили, що понтифік дійсно зустрічався з представниками італійської асоціації батьків ЛГБТ-спільноти.

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