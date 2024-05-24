Папа Римський оголосив першого святого цього тисячоліття. Ним став 15-річний підліток

Кого і чому католицька церква оголошує святим

У католицизмі віряни моляться померлим людям, щоб попросити їх зцілення важких хворих тощо. Якщо після цього людина, про яку йде мова, несподівано одужає, Ватикан це може класифікувати як диво. Якщо два чудеса приписуються померлій людині та їх схвалив Папа Римський, то її мають право визнати святою.

Перед цим спеціальна рада католицької церкви вивчає чудо. Претендентом на право називатися святим є померлі люди, які за життя сповідували католицизм і вели праведне життя.

Що відомо про нового святого

Карло Акутіс народився у Лондоні в 1991 році. У дитинстві разом зі своїми батьками-італійцями переїхав до Мілана. Карло був комп’ютерним вундеркіндом, який допомагав поширювати римо-католицьке вчення в інтернеті. Хлопець помер у 2006 році від лейкемії.

За розповідями мами Карло, у віці трьох років він попросив відвідувати церкву і заявив, що жертвуватиме свої кишенькові гроші бідним людям. Коли хлопчик підріс, то підтримував однокласників, батьки яких розлучались, захищав однолітків з інвалідністю, коли над ними знущалися та робив інші добрі справи.

Карло навчився програмувати ще в початковій школі, перш ніж використовувати свої навички для створення веб-сайтів для католицьких організацій, а також веб-сайтів, які документували чудеса по всьому світу.

Які дива сотворив Карлос Акутіс

23 травня Папа Римський Франциск визнав друге посмертне чудо Акутіса. Це дає право підлітку на канонізацію. Додамо, що з 912 осіб, канонізованих Папою Франциском, найдавнішою датою народження був 1926 рік.

Перше чудо сотворене Карлом Акутісом, яке визнав Папа Римський Франциск, було зцілення семирічного хлопчика із Бразилії від рідкісного розладу підшлункової залози. Перед цим священник молився Акутісу за хвору дитину, а сам хлопчик доторкнувся до однієї з футболок Карла.

Медична рада Конгрегації у справах святих - спеціальний підрозділ католицької церкви з вивчення чудес, розслідував заяву про друге диво. Жінка з Коста-Ріки чудесним чином одужала після аварії на велосипеді у Флоренції у 2022 році.

21-річній Валерії Вальверде зробили термінову краніотомію, щоб зменшити тиск на мозок, і її родині повідомили, що вона перебуває в критичному стані. Через шість днів її мати пішла молитися за одужання доньки на могилу Акутіса в місті Ассізі.

У той же день Вальверде почала дихати без апарату штучної вентиляції легенів, почала рухати руками й говорити. Через 10 днів її виписали з реанімації, а медичні дослідження показали, що забій її мозку зник.