Папа Римский объявил первого святого этого тысячелетия. Им стал 15-летний подросток

Кого и почему католическая церковь объявляет святым

В католицизме верующие молятся умершим людям, чтобы попросить их исцеления тяжелых больных. Если после этого человек, о котором идет речь, неожиданно поправится, Ватикан это может классифицировать как чудо. Если два чуда приписываются умершему человеку и их одобрил Папа Римский, то его имеют право признать святым.

Перед тем специальный совет католической церкви изучает чудо. Претендентом на право называться святым имеют умершие люди, которые при жизни исповедовали католицизм и вели праведную жизнь.

Что известно о новом святом

Карло Акутис родился в Лондоне в 1991 году. В детстве вместе со своими родителями-итальянцами переехал в Милан. Карло был компьютерным вундеркиндом, он помагал распространять римско-католическое учение в интернете. Парень умер в 2006 году от лейкемии.

По рассказам мамы Карло, в возрасте трех лет он попросил посещать церковь и заявил, что будет жертвовать свои карманные деньги бедным людям. Когда мальчик подрос, то поддерживал одноклассников, родители которых разводились, защищал сверстников с инвалидностью, когда над ними издевались и делал другие добрые дела.

Карло научился программировать еще в начальной школе, прежде чем использовать свои навыки для создания веб-сайтов для католических организаций, а также веб-сайтов, документирующих чудеса по всему миру.

Какие чудеса сотворил Карлос Акутис

23 мая Папа Римский Франциск признал второе посмертное чудо Акутиса. Это дает право подростку на канонизацию. Добавим, что из 912 человек, канонизированных Папой Франциском, древнейшей датой рождения был 1926 год.

Первое чудо сотворенное Карлом Акутисом, которое признал Папа Римский Франциск, было исцеление семилетнего мальчика из Бразилии от редкого расстройства поджелудочной железы. Перед этим священник молился Акутису за больного ребенка, а сам мальчик прикоснулся к одной из футболок Карла.

Медицинский совет Конгрегации по делам святых - специальное подразделение католической церкви по изучению чудес, расследовало заявления о втором чуде. Женщина из Коста-Рики чудесным образом поправилась после аварии на велосипеде во Флоренции в 2022 году.

21-летней Валерии Вальверде сделали срочную краниотомию, чтобы снизить давление на мозг, и ее семье сообщили, что она находится в критическом состоянии. Через 6 дней ее мать пошла молиться о выздоровлении дочери на могилу Акутиса в городе Ассизи.

В тот же день Вальверде начала дышать без аппарата искусственной вентиляции легких, начала шевелить руками и говорить. Через 10 дней ее выписали из реанимации, а медицинские исследования показали, что ушиб ее мозга исчез.