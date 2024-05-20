Папа Римський - усім країнам, що воюють: знайдіть спосіб домовитися про мир
Папа Римський Франциск звернувся з посланням до всіх воюючих країн і закликав їх зупинити війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNS News.
"Зупиніть війну. Ви повинні знайти спосіб домовитися про мир. Прагніть до миру. Мир, досягнутий шляхом переговорів, завжди кращий, ніж нескінченна війна", - заявив він.
Папа Франциск зазначив, що в багатьох своїх проповідях закликає до припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.
"Що я можу зробити, так це молитися. Я багато молюся за мир. А також пропоную: "Будь ласка, зупиніться. Ведіть переговори", - сказав він.
Висловлювання Папи Римського про війну
Це не вперше, коли Папа Франциск говорить про війну в Україні. Крім того, інколи його зауваження здаються розпливчастими.
Наприклад, в одній зі своїх заяв він закликав "знайти в собі мужність почати переговори з РФ" і навіть вжив словосполучення "білий прапор". Потім, можливо, намагаючись виправитися, за кілька днів Папа Римський засудив війни у світі, включно з війною в Україні.
Крім того, в одному зі своїх виступів Папа Римський Франциск назвав бурятів та чеченців найжорстокішими російськими окупантами, які вторглися на українську територію. При цьому він дав визначення українського мученика.
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