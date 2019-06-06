Папа Римский изменил самую популярную молитву "Отче наш": новый текст

Папа Римский Франциск официально одобрил изменение текста самой популярной молитвы "Отче Наш", выдвинув свои аргументы по данному вопросу. Об этом сообщает издание Ucatholic.

Папа Римский считает, что в молитве фразу "и не введи нас в искушение" стоит перевести как "не дай нам поддаться искушению". Связано это с тем, что предыдущая формулировка предполагает, что именно Бог решает привести нас в искушение или нет, хотя это должен решать каждый за себя, не перекладывая ответственность.

"Бог никогда не вводит нас в искушение. Он позволяет нам испытывать искушение, но мы должны сами сделать выбор", - отметил Франциск.

Папа Римский утвердил новый вариант "Отче наш" (фото: GettyImages)

Текст молитвы "Отче Наш" после новшеств:

Отче наш, сущий на небесах!

Да святится имя Твое;

да приидет Царствие Твое;

да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

хлеб наш насущный дай нам на сей день;

и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

и не дай нам поддаться искушению, но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.

Напомним, что Папа Римский планирует обсудить с Путиным ситуацию в Украине.

Также Папа Римский предписал священникам сообщать о домогательствах, о которых можно заявить конфиденциально.