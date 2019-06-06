Папа Римський змінив саму популярну молитву "Отче наш": новий текст

Папа Римський Франциск офіційно схвалив зміну тексту найпопулярнішої молитви "Отче Наш", висунувши свої аргументи щодо даного питання. Про це повідомляє видання Ucatholic.

Папа Римський вважає, що в молитві фразу "і не введи нас у спокусу" варто перевести як "не дай нам піддатися спокусі". Пов'язано це з тим, що попередня формулювання припускає, що саме Бог вирішує привести нас у спокусу або ні, хоча це має вирішувати кожен для себе, не перекладаючи відповідальність.

"Бог ніколи не вводить нас у спокусу. Він дозволяє нам відчувати спокусу, але ми повинні самі зробити вибір", - зазначив Франциск.

Папа Римський затвердив новий варіант "Отче наш" (фото: GettyImages)

Текст молитви "Отче Наш" після нововведень:

Отче наш, сущий на небесах!

Нехай святиться ім'я Твоє;

нехай прийде Царство Твоє;

нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі;

хліб наш насущний дай нам на цей день;

і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим;

і не дай нам піддатися спокусі, але визволи нас від лукавого

Бо Твоє є Царство і сила і слава навіки. Амінь.

Нагадаємо, що Папа Римський планує обговорити з Путіним ситуацію в Україні.

Також Папа Римський наказав священикам повідомляти про домагання, про які можна заявити конфіденціально.