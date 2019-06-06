Папа Римский обсудит с Путиным ситуацию в Украине

Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)

Папа Римский примет Путина в Ватикане 4 июля

В Ватикане 4 июля состоится встреча Папы Римского Франциска и президента России Владимира Путина, на которой они обсудят ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

Ранее Кремль подтвердил, что Путин посетит Италию, но ничего не сказал о дате визита и планах президента встретиться с Папой Франциском.

"Я могу подтвердить, что Святейший Отец примет президента России Владимира Путина в Ватикане 4 июля", - сказал официальный представитель Ватикана Алессандро Джизотти.

Ранее Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность тем, что происходит конфликт на Донбассе. Он также призвал придерживаться "мирного пути урегулирования конфликта". Папа Римский выступил за уважение международного права, которое он назвал "фундаментом безопасности и сосуществования во всем регионе". Он пообещал продолжать начатые уже ранее гуманитарные проекты, направленные на помощь украинскому населению.

Кроме того, Папа Римский в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi вспомнил Украину и попросил для нее мира. Он призвал международное сообщество к братству и солидарности и заявил, что молится за мир на Донбассе.