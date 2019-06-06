Папа Римський змінив саму популярну молитву "Отче наш": новий текст

Папа Римський затвердив новий варіант "Отче наш" (фото: GettyImages)

Папа Римський затвердив новий варіант молитви "Отче наш"

Папа Римський Франциск офіційно схвалив зміну тексту найпопулярнішої молитви "Отче Наш", висунувши свої аргументи щодо даного питання. Про це повідомляє видання Ucatholic.

Папа Римський вважає, що в молитві фразу "і не введи нас у спокусу" варто перевести як "не дай нам піддатися спокусі". Пов'язано це з тим, що попередня формулювання припускає, що саме Бог вирішує привести нас у спокусу або ні, хоча це має вирішувати кожен для себе, не перекладаючи відповідальність.

"Бог ніколи не вводить нас у спокусу. Він дозволяє нам відчувати спокусу, але ми повинні самі зробити вибір", - зазначив Франциск.

Папа Римський затвердив новий варіант "Отче наш" (фото: GettyImages)

Текст молитви "Отче Наш" після нововведень:

Отче наш, сущий на небесах!

Нехай святиться ім'я Твоє;

нехай прийде Царство Твоє;

нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі;

хліб наш насущний дай нам на цей день;

і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим;

і не дай нам піддатися спокусі, але визволи нас від лукавого

Бо Твоє є Царство і сила і слава навіки. Амінь.

Нагадаємо, що Папа Римський планує обговорити з Путіним ситуацію в Україні.

Також Папа Римський наказав священикам повідомляти про домагання, про які можна заявити конфіденціально.