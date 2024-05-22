Панський дерун з куркою та грибами: рецепт неймовірно ситної української страви

Що потрібно для панського деруна

Для приготування цієї неймовірно ситної і смачної страви, необхідні такі інгредієнти:

картопля (велика) - 3 шт.;

філе куряче - 1 шт.;

сир - 30-50 г;

борошно - 1 ст. л.;

сметана - 4-5 ст. л.;

яйце (невелике) - 1 шт.;

цибуля - 1 шт.;

печериці - 3-4 шт.;

сіль - до смаку;

спеції - до смаку;

олія - для смаження.

Як готувати панський дерун

Для початку приготуйте начинку - для цього промийте філе і гриби, очистьте цибулю. Розріжте цибулю на дві частини - одна потрібна для начинки, іншу відкладіть для деруна. Наріжте м'ясо, гриби та цибулю на невеликі шматочки.

Розігрійте пательню з олією та обсмажте цибулю до золотистості. Додайте філе, перемішайте та смажте ще декілька хвилин.

Після цього додайте гриби, перемішайте суміш, обсмажте все декілька хвилин, накрийте пательню кришкою та смажте протягом 5 хвилин на вогні, менше середнього.

Засмажка з філе(скриншот / Готуємо Смачно)

Після цього зніміть кришку, збільште вогонь та смажте до випаровування зайвої рідини. Додайте сіль, спеції та сметану, перемішайте, протушкуйте декілька хвилин та зніміть з вогню.

Готова начинка для деруна (скриншот / Готуємо Смачно)

Для деруна помийте і очистьте картоплю, натріть її та половину цибулі на дрібній тертці до миски. Додайте борошно та яйце, посоліть і поперчіть до смаку. Розігрійте пательню, змащену олією.

Ретельно перемішайте суміш для деруна та викладіть на розігріту пательню - на всю поверхню. Смажте дерун по 4-5 хвилин з кожного боку, до золотистої скоринки.

Підсмажений дерун (скриншот / Готуємо Смачно)

Після цього перекладіть дерун на застелене пергаментом деко, викладіть на половину деруна соус з грибами і куркою.

Натріть сир і присипте ним начинку - та складіть дерун удвоє. Розігрійте духовку до 180 градусів і поставте дерун 1-2 хвилини - до плавлення сиру.