Панский дерун с курицей и грибами: рецепт невероятно сытного украинского блюда

Что нужно для панского деруна

Для приготовления этого невероятно сытного и вкусного блюда необходимы следующие ингредиенты:

картофель (большой) - 3 шт.;

филе куриное - 1 шт.;

сыр - 30-50 г;

мука - 1 ст. л.;

сметана - 4-5 ст. л.;

яйцо (небольшое) - 1 шт.;

лук - 1 шт.;

шампиньоны - 3-4 шт.;

соль - по вкусу;

специи - по вкусу;

масло - для жарки.

Как готовить панский дерун

Для начала приготовьте начинку - для этого промойте филе и грибы, очистите лук. Разрежьте лук на две части - одна нужна для начинки, другую отложите для деруна. Нарежьте мясо, грибы и лук на небольшие кусочки.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до золотистости. Добавьте филе, перемешайте и жарьте еще несколько минут.

После этого добавьте грибы, перемешайте смесь, обжарьте несколько минут, накройте сковороду крышкой и жарьте в течение 5 минут на огне, меньше среднего.

Зажарка с филе (скриншот / Готовим Смачно)

После этого снимите крышку, увеличьте огонь и жарьте до испарения лишней жидкости. Добавьте соль, специи и сметану, перемешайте, протушите несколько минут и снимите с огня.

Готовая начинка для деруна (скриншот / Готовим Смачно)

Для деруна помойте и очистите картофель, натрите его и половину лука на мелкой терке в миску. Добавьте муку и яйцо, посолите и поперчите по вкусу. Разогрейте сковороду, смазанную растительным маслом.

Тщательно перемешайте смесь для деруна и выложите на разогретую сковороду - на всю поверхность. Жарьте дерун по 4-5 минут с каждой стороны, до золотистой корочки.

Поджаренный дерун (скриншот / Готовим Смачно)

После этого переложите дерун на застеленный пергаментом противень, выложите на половину деруна соус с грибами и курицей.

Натрите сыр и присыпьте им начинку - и сложите дерун вдвое. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте дерун 1-2 минуты - до плавления сыра.