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Панский дерун с курицей и грибами: рецепт невероятно сытного украинского блюда

Как готовить панский дерун (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Деруны, или, как их еще называют, тертюхи или картопляники - блинчики из картофеля, которые существуют не только в украинской, но и в польской, чешской, немецкой и других кухнях. Хотя обычно деруны готовят небольшого размера, дерун с мясной начинкой станет отличным питательным ужином.

О том, как готовить панский дерун, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Готовим Смачно".

Что нужно для панского деруна

Для приготовления этого невероятно сытного и вкусного блюда необходимы следующие ингредиенты:

  • картофель (большой) - 3 шт.;
  • филе куриное - 1 шт.;
  • сыр - 30-50 г;
  • мука - 1 ст. л.;
  • сметана - 4-5 ст. л.;
  • яйцо (небольшое) - 1 шт.;
  • лук - 1 шт.;
  • шампиньоны - 3-4 шт.;
  • соль - по вкусу;
  • специи - по вкусу;
  • масло - для жарки.

Как готовить панский дерун

Для начала приготовьте начинку - для этого промойте филе и грибы, очистите лук. Разрежьте лук на две части - одна нужна для начинки, другую отложите для деруна. Нарежьте мясо, грибы и лук на небольшие кусочки.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до золотистости. Добавьте филе, перемешайте и жарьте еще несколько минут.

После этого добавьте грибы, перемешайте смесь, обжарьте несколько минут, накройте сковороду крышкой и жарьте в течение 5 минут на огне, меньше среднего.

Зажарка с филе (скриншот / Готовим Смачно)

После этого снимите крышку, увеличьте огонь и жарьте до испарения лишней жидкости. Добавьте соль, специи и сметану, перемешайте, протушите несколько минут и снимите с огня.

Готовая начинка для деруна (скриншот / Готовим Смачно)

Для деруна помойте и очистите картофель, натрите его и половину лука на мелкой терке в миску. Добавьте муку и яйцо, посолите и поперчите по вкусу. Разогрейте сковороду, смазанную растительным маслом.

Тщательно перемешайте смесь для деруна и выложите на разогретую сковороду - на всю поверхность. Жарьте дерун по 4-5 минут с каждой стороны, до золотистой корочки.

Поджаренный дерун (скриншот / Готовим Смачно)

После этого переложите дерун на застеленный пергаментом противень, выложите на половину деруна соус с грибами и курицей.

Натрите сыр и присыпьте им начинку - и сложите дерун вдвое. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте дерун 1-2 минуты - до плавления сыра.

 

Недавно мы рассказывали, как готовить запеканку из кабачков.

А также писали о том, как готовить домашнюю колбасу.

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