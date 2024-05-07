Найніжніша домашня ковбаса з курятини за рецептом Клопотепнко: діти будуть у захваті!

Як приготувати саму ніжну домашню ковбасу з курятини (фото: freepik.com)

Більшість видів ковбаси, як домашньої, і магазинної, містять різні види м'яса - свинини, суміш фаршів. І вона досить жирна. Але відомий шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує приготувати ніжну ковбасу із курятини. Цей варіант буде дієтичним і сподобається дітям.

Як приготувати домашню курячу ковбасу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на рецепт Євгена Клопотенка на його сайті.