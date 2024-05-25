Панкейки з шинкою та сиром: рецепт легкого і смачного сніданку для родини

Що потрібно для панкейків з шинкою та сиром

Для того, щоб приготувати таку несолодку страву на сніданок, потрібні такі інгредієнти:

борошно - 140 г;

шинка - 150 г;

яйце - 1 шт.;

сир - 100-120 г;

молоко - 240 мл;

олія - 2 ст. л.;

розпушувач - 1 ч. л.;

сіль - до смаку;

зелень - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати панкейки з сиром та шинкою

Підготуйте інгредієнти для тіста: шинку наріжте невеликими кубиками, а сир натріть на тертці. Зелень помийте та подрібніть.

У глибокій мисці з'єднайте борошно та розпушувач, ретельно перемішавши. В окремій мисці змішайте яйце з сіллю та перцем. Злегка підігрійте молоко та додайте до яйця разом з олією, ретельно перемішайте суміш.

Просійте борошно з розпушувачем до миски з яйцем. Ретельно перемішайте суміш і додайте натертий сир, шинку та зелень. Ще раз ретельно перемішайте майбутнє тісто.

Тісто для панкейків (скриншот / Готуємо Смачно)

Розігрійте суху пательню та викладіть приблизно дві столові ложки для одного панкейку. Обсмажте на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку - і можна подавати до столу.