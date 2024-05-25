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Панкейки с ветчиной и сыром: рецепт легкого и вкусного завтрака для семьи

Панкейки с ветчиной и сыром (скриншот / Готуємо Смачно)
Автор: Людмила Рябухіна

Несмотря на то, что обычно панкейки, как блины, готовятся сладкими - иногда даже с вареньем или шоколадом, на самом деле их можно сделать и солеными. Такой рецепт непременно понравится тем, кто предпочитает мясные блюда.

О том, как приготовить панкейки с ветчиной и сыром, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Готуємо Смачно".

Что нужно для панкейков с ветчиной и сыром

Для того чтобы приготовить такое несладкое блюдо на завтрак, нужны следующие ингредиенты:

  • мука - 140 г;
  • ветчина - 150 г;
  • яйцо - 1 шт.;
  • сыр - 100-120 г;
  • молоко - 240 мл;
  • масло - 2 ст. л.;
  • разрыхлитель - 1 ч. л.;
  • соль - по вкусу;
  • зелень - по вкусу;
  • перец - по вкусу.

Как готовить панкейки с сыром и ветчиной

Подготовьте ингредиенты для теста: ветчину нарежьте небольшими кубиками, а сыр натрите на терке. Зелень промойте и измельчите.

В глубокой миске соедините муку и разрыхлитель, тщательно перемешав. В отдельной миске смешайте яйцо с солью и перцем. Слегка подогрейте молоко и добавьте к яйцу вместе с растительным маслом, тщательно перемешайте смесь.

Просейте муку с разрыхлителем до миски с яйцом. Тщательно перемешайте смесь и добавьте натертый сыр, ветчину и зелень. Еще раз тщательно перемешайте будущее тесто.

Тесто для панкейков (скриншот / Готуємо Смачно)

Разогрейте сухую сковороду и выложите две столовые ложки для одного панкейка. Обжарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны - и можно подавать к столу.

 

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