Панкейки с ветчиной и сыром: рецепт легкого и вкусного завтрака для семьи

Несмотря на то, что обычно панкейки, как блины, готовятся сладкими - иногда даже с вареньем или шоколадом, на самом деле их можно сделать и солеными. Такой рецепт непременно понравится тем, кто предпочитает мясные блюда.
О том, как приготовить панкейки с ветчиной и сыром, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Готуємо Смачно".
Для того чтобы приготовить такое несладкое блюдо на завтрак, нужны следующие ингредиенты:
Подготовьте ингредиенты для теста: ветчину нарежьте небольшими кубиками, а сыр натрите на терке. Зелень промойте и измельчите.
В глубокой миске соедините муку и разрыхлитель, тщательно перемешав. В отдельной миске смешайте яйцо с солью и перцем. Слегка подогрейте молоко и добавьте к яйцу вместе с растительным маслом, тщательно перемешайте смесь.
Просейте муку с разрыхлителем до миски с яйцом. Тщательно перемешайте смесь и добавьте натертый сыр, ветчину и зелень. Еще раз тщательно перемешайте будущее тесто.
Тесто для панкейков (скриншот / Готуємо Смачно)
Разогрейте сухую сковороду и выложите две столовые ложки для одного панкейка. Обжарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны - и можно подавать к столу.
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