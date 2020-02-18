Все в панике: жители Золотого рассказали о наступлении боевиков

Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе рано утром во вторник, 18 февраля. Сильное обострение произошло возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, Золотое. Погиб один защитник Украины и еще три бойца получили ранения. Как сообщили местные жители, они в панике из-за обстрелов, но выезжать никуда не собираются.

Светлана Печеная из города Золотое Луганской области сообщила в комментарии для издания "НВ", что стрельба началась около шести часов утра.

"Сейчас происходят сильные обстрелы территорий города Золотое, поселка Новодружковка. С той стороны начали стрелять где-то в полшестого утра. Так происходило где-то в течение часа, после чего наши начали отвечать", - рассказала местная жительница.

Она добавила, что интенсивность обстрелов снизилась, но полностью не прекратилась. Жители в панике, что их будут захватывать.

"Все в панике, что это наступление, что наши территории будут захватывать. Выезжать из города никто не собирается. Куда выезжать?" – добавила Печеная.

Кроме того, она призналась, что обстрелы после разведения войск идут практически каждый день.

"Такого продолжительного стрельбища, как сегодня, уже давно не было. Однако после разведения войск обстрелы у нас идут практически каждый день", - сообщила она.