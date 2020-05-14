Пандемия коронавируса приведет к серьезной проблеме: в ООН сделали новое заявление

Кризис из-за коронавируса (Фото: freepik)

Генсек ООН заявил, что мир стоит на пороге кризиса из-за пандемии COVID-19

Коронавирус продолжает распространяться по Украине и другим странам. По состоянию на 14 мая, количество инфицированных COVID-19 во всем мире превысило отметку в 4 миллиона 300 тысяч человек. Погибших уже почти 300 тысяч человек, а тех, кто победил болезнь – более полутора миллиона пациентов.

Генсек ООН Антониу Гутерриш записал видеообращение, в котором высказал опасения о том, что пандемия COVID-19 может вызвать серьезный кризис среди населения. Он призвал правительства стран и органы здравоохранения оказывать психологическую помощь тем, кому она необходима, в связи с ситуацией с коронавирусом.

Как отметил Гуттериш, "спустя десятилетия пренебрежения и недостаточного инвестирования в службы охраны душевного здоровья, пандемия COVID-19 в настоящее время бьет по семьям и общественности дополнительным психологическим стрессом".

Он добавил, что дополнительному стрессу сейчас подвержены не только те, кто переживает боль от потери близких людей, но и те, кто переживает потрясение из-за потери работы, стресс из-за изоляции и ограничения передвижения. На данный момент у многих сложная ситуация в семье, паника из-за неопределенности и страха перед будущим.

Гуттериш акцентировал на том, что больше всего сейчас психологическая помощь нужна медикам, которые непосредственно работают с больными, пожилым людям и подросткам, а также тем, у кого до пандемии были расстройства душевного порядка.

"Службы охраны психологического здоровья сейчас являются неотъемлемой частью ответных мер правительств стран на COVID-19. Их необходимо расширить и профинансировать", - добавил генсек ООН.

Напомним, ранее мы писали о том, что инфекционист рассказала, как не заразиться COVID-19 после выхода из карантина.

Автор: Маруся Счастливая