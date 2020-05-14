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Пандемія коронавіруса призведе до серйозної проблеми: в ООН зробили нову заяву

STYLERКоронавірус    14.05.2020 - 16:31
Пандемія коронавіруса призведе до серйозної проблеми: в ООН зробили нову заяву
Криза через коронавірус (Фото: freepik)

Генсек ООН заявив, що світ стоїть на порозі кризи через пандемію COVID-19

Коронавірус продовжує поширюватися по Україні та іншим країнам. Станом на 14 травня, кількість інфікованих COVID-19 у всьому світі перевищила позначку в 4 мільйони 300 тисяч осіб. Загиблих уже майже 300 тисяч осіб, а тих, хто переміг хворобу – понад півтора мільйона пацієнтів.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш записав відеозвернення, в якому висловив побоювання про те, що пандемія COVID-19 може викликати серйозну кризу серед населення. Він закликав уряди країн і органи охорони здоров'я надавати психологічну допомогу тим, кому вона необхідна, у зв'язку з ситуацією з коронавірусом.

Як зазначив Гуттеріш, "через десятиліття зневаги та недостатнього інвестування в служби охорони душевного здоров'я, пандемія COVID-19 зараз б'є по сім'ям та громадськості додатковим психологічним стресом".

Він додав, що до додаткового стресу зараз схильні не тільки ті, хто переживає біль від втрати близьких людей, але й ті, хто переживає потрясіння через втрату роботи, стрес через ізоляцію та обмеження пересування. На цей момент у багатьох складна ситуація в сім'ї, паніка через невизначеність та страх перед майбутнім.

Гуттеріш акцентував на тому, що найбільше зараз психологічна допомога потрібна медикам, які безпосередньо працюють з хворими, літнім людям та підліткам, а також тим, у кого до пандемії були розладу душевного порядку.

"Служби охорони психологічного здоров'я нині є невіддільною частиною відповідних заходів урядів країн на COVID-19. Їх необхідно розширити та профінансувати", - додав генсек ООН.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розповіла інфекціоніст, як не заразитися COVID-19 після виходу з карантину.

Автор: Маруся Щаслива

Теги Новини України кризисCOVID-19Коронавірус
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