Как не заразиться коронавирусом: три главных правила выхода из карантина

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Инфекционист назвала основные правила, которые помогут не заразиться COVID-19 после карантина

В Украине начали смягчать карантин в связи с пандемией коронавируса. По данным Минздрава на 14 мая, количество тех, кто победил COVID-19 превысило количество новых инфицированных. За последние сутки коронавирус был диагностирован у 422 человек, общее количество пациентов увеличилось до 16 847 человек.

С 12 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, но медики напоминают, что заболевание не перестало циркулировать по стране. Так как теперь людям разрешили посещать различные заведения, гулять в парках и выходить на работу, нужно обязательно соблюдать всех правил безопасности, чтобы не заразиться.

Известный инфекционист, медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова рассказала в эфире ТСН три главных правила, которых должны придерживаться украинцы после выхода с карантина.

Правило первое. Социальная дистанция, которую нужно соблюдать абсолютно везде. В магазинах, аптеках, в любых помещениях. Минимально расстояние должно быть 1,5-2 метра.

Правило второе. Если есть минимальные симптомы любого заболевания, которое похоже на простуду – невысокая температура, кашель, насморк, першение в горле, то выходить на работу нельзя. Желательно остаться дома, чтобы не заразить других людей и связаться с семейным врачом.

Правило третье. Обязательная гигиена рук. Нужно очень серьезно относиться к мытью рук и по словам Булавиновой, люди недостаточно хорошо их моют.

Кроме того, дети с минимальными проявлениями простуды должны оставаться дома и не ходить в детский сад. Они не входят в группу риска, по словам инфекциониста, но они могут быть заразны для других детей, а также для пожилых людей из группы риска.

"Даже если они не являются опасными для других детей, они могут заразиться от другого ребенка и принести это домой, заразить бабушку и дедушку. А надо их поберечь", - отметила Булавинова.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве рассказали, какие запреты отменят в Украине с 22 мая.

Автор: Маруся Счастливая