Панацея від хвороб. Цей фрукт зміцнює імінутет нічим не гірше за цитрусові

Ананас - це один із найсолодших та найбільш соковитих фруктів. Він добре насичує у спекотні дні. До того ж його смак - не єдина перевага цього плоду.
Про те, в чому користь ананасів та коли його краще їсти розповіли експерти популярному виданню Financialexpress.
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Також експерти додають, щоб отримати як можна більше користі від цього фрукта, найкраще його споживати на обід або вечерю.
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