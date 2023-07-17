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Панацея від хвороб. Цей фрукт зміцнює імінутет нічим не гірше за цитрусові

Що відомо про ананас (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Ананас - це один із найсолодших та найбільш соковитих фруктів. Він добре насичує у спекотні дні. До того ж його смак - не єдина перевага цього плоду.

Про те, в чому користь ананасів та коли його краще їсти розповіли експерти популярному виданню Financialexpress.

Що відомо про ананас

фрукт

Кому не варто їсти цей фрукт

Також експерти додають, щоб отримати як можна більше користі від цього фрукта, найкраще його споживати на обід або вечерю.

Раніше ми писали про те, який вид риби визнаний найкориснішим для здоров'я.

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