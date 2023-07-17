Панацея от болезней. Этот фрукт укрепляет имунитет ничуть не хуже цитрусовых

Ананас - это один из самых сладких и сочных фруктов. Он хорошо насыщает в жаркие дни. К тому же его вкус - не единственное преимущество этого плода.
О том, в чем польза ананасов и когда его лучше есть, рассказали эксперты популярному изданию Financialexpress.
фрукт
Также эксперты добавляют, чтобы извлечь как можно больше пользы от этого фрукта, лучше его употреблять на обед или ужин.
Раньше мы писали о том, какой вид рыбы признан полезным для здоровья.
Читайте также, какие продукты категорически нельзя давать малышам.