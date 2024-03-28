Смачний рецепт пампушок з маком, які просто тануть в роті

Інгредієнти для пампушок

Для приготування смачних пампушок вам знадобляться:

Борошно - 800-850 г

Вода тепла (37градусів) - 500 мл

Дріжджі свіжі - 30 г

Олія (для тіста) - 100 г

Цукор - 120 г

Ванільний цукор - 10 г

Спирт (наприклад, горілка) - 2 ст. л.

Макова начинка - 500-700 г

Сіль - щіпка

Як готувати пампушки з маком

Перший етап в приготуванні пампухів - приготування опари. Для цього дріжджі розкришіть руками у глибоку миску - подрібнення пришвидшить процес їхньої активації, посипте 1 ст. л. цукру та перемішайте суміш, трохи розтираючи дріжджі ложкою. Борошно просійте в окрему миску та залиште в теплому приміщенні.

Розчинені у цукрі дріжджі (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Після цього засипте до дріжджів 3 ст. л. просіяного борошна і ретельно перемішайте. Влийте 100 мл води і знову розмішайте суміш, повторіть дію, вливши 150 мл води. Накрийте миску з опарою рушником і поставте в тепле місце на 15 хвилин.

Готова опара для пампухів (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Готова опара збільшиться в об'ємі приблизно в три рази, це зробить пампушки пухкими під час випікання.

У велику миску пересипте майже все борошно, залишивши приблизно 5 ст. л., та влийте опару. Для кращого замішування тіста і однорідної консистенції необхідно дотримуватися послідовності з'єднання борошна з опарою.

Додайте решту цукру, ванільний цукор, сіль та спирт, трохи розмішайте суміш ложкою та додайте олію і залишки води, обов'язково теплої. Замісіть тісто, поступово додаючи борошно.

Вимішане тісто має бути однорідним і не липнути до рук (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Коли тісто перестане прилипати до рук, накрийте миску з ним рушником і поставте в тепле місце на 2 години. Після цього тісто, яке встигло вирости, розімніть руками, аби вигнати зайве повітря.

Поверхню для розкачування тіста присипте невеликою кількістю борошна, тісто для полегшення процесу розділіть на дві частини - одну з них, з якою працюватимете пізніше, покладіть назад в миску та накрийте посуд рушником, аби уникнути обвітрювання.

Поставте макову начинку в тепле місце, щоб вона нагрілася - це впливатиме на те, наскільки підростуть пампухи.

Розкачайте пласт тіста завтовшки 1-1,5 см та склянкою, присипаною борошном, виріжте однакові круглі форми.

Заготовки для пампушок (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

В центр кожної палянички викладіть 1 ч. л. макової начинки та сформуйте пампухи - для цього гарно защепіть краї тіста та сформуйте кульку.

Сформований пампух з маком (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Пампухи ще будуть рости, тому присипте тацю борошном, аби вироби не прилипли, перекладіть на неї майбутні пампушки та потримайте в теплі 15 хвилин. Таким методом зліпіть пампушки з решти тіста.

Пампухи смажаться в олії, тому для цього візьміть глибоку пательню, або каструлю. Влийте стільки олії, щоб пампухи змогли в ній вільно плавати, перекидаючись з боку на бік, та розігрійте рідину до легкого булькотіння.

Обережно перекладіть в олію пампухи. Коли вони підрум'яняться з одного боку, переверніть їх ложкою та досмажте до рівномірної золотистої скоринки.

Підрум'янені пампухи з маковою начинкою (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Перекладіть пампушки на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію після смаження, дайте ледь охолонути, щоб не обпектися - і пухкі, ароматні пампухи можна їсти.