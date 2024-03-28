Вкусный рецепт пампушек с маком, которые просто тают во рту

Такой десерт, как пампушки, распространенный на территории всей Украины - и был таким ранее. Хотя приготовление требует определенных усилий, вкус пампушек, которые можно есть как на праздник, так и каждый день, стоит этого.
О том, как готовить пампушки с маком, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".
Для приготовления вкусных пампушек вам понадобятся:
Первый этап в приготовлении пампушек - приготовление опары. Для этого дрожжи раскрошите руками в глубокую миску - измельчение ускорит процесс их активации, посыпьте 1 ст. л. сахара и перемешайте смесь, слегка растирая дрожжи ложкой. Муку просейте в отдельную миску и оставьте в теплом помещении.
Растворенные в сахаре дрожжи (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
После этого засыпьте в дрожжи 3 ст. л. просеянной муки и тщательно перемешайте. Влейте 100 мл воды и снова размешайте смесь, повторите действие, влив 150 мл воды. Накройте миску с опарой полотенцем и поставьте в теплое место на 15 минут.
Готовая опара для пампушек (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Готовая опара увеличится в объеме примерно в три раза, это сделает пампушки рыхлыми во время выпечки.
В большую миску пересыпьте почти всю муку, оставив примерно 5 ст. л., и влейте опару. Для лучшего затворения теста и однородной консистенции необходимо соблюдать последовательность соединения муки с опарой.
Добавьте оставшийся сахар, ванильный сахар, соль и спирт, немного размешайте смесь ложкой и добавьте масло и остатки воды, обязательно теплой. Замесите тесто, постепенно добавляя муку.
Вымешанное тесто должно быть однородным и не липнуть к рукам (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Когда тесто перестанет прилипать к рукам, накройте миску с ним полотенцем и поставьте в теплое место на 2 часа. После этого тесто, успевшее вырасти, разомните руками, чтобы выгнать лишний воздух.
Поверхность для раскатывания теста присыпьте небольшим количеством муки, тесто для облегчения процесса разделите на две части - одну из них, с которой будете работать позже, положите обратно в миску и накройте посуду полотенцем, чтобы избежать обветривания.
Поставьте маковую начинку в теплое место, чтобы она нагрелась - это будет влиять на то, насколько подрастут пампушки.
Раскатайте пласт теста толщиной 1-1,5 см и стаканом, присыпанным мукой, вырежьте одинаковые круглые формы.
Заготовки для пампушек (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
В центр каждой лепешки выложите 1 ч. л. маковой начинки и сформируйте пампушки - для этого хорошо склейте края теста и сформуйте шарик.
Сформированная пампушка с маком (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Пампушки еще будут расти, поэтому присыпьте поднос мукой, чтобы изделия не прилипли, переложите на него будущие пампушки и подержите в тепле 15 минут. Таким методом слепите пампушки из остального теста.
Пампушки жарятся в масле, поэтому для этого возьмите глубокую сковороду, или кастрюлю. Влейте столько масла, чтобы пампушки смогли в нем свободно плавать, опрокидываясь с боку на бок, и разогрейте жидкость до легкого булькания.
Осторожно переложите в масло пампушки. Когда они подрумянятся с одной стороны, переверните их ложкой и дожарьте до равномерной золотистой корочки.
Подрумяненные пампушки с маковой начинкой (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Переложите пампушки на бумажное полотенце, чтобы забрать лишнее масло после жарки, дайте едва остыть, чтобы не обжечься - и пышные, ароматные пампушки можно есть.
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