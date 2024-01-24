Памела Андерсон презентувала власний екологічний бренд косметики (відео)

Памела Андерсон представила власний косметичний бренд

Памела Андерсон у свої 56 років вирішила додати до свого списку справ ще одну та стала співвласницею і головним обличчям екологічної б’юті-компанії Sonsie.

Косметичний бізнес акторка буде вести разом зі своїми дорослими синами Брендоном Томасом Лі та Діланом Джаґґером Лі.

Наразі їхній сімейний бренд представив лише три засоби для догляду за шкірою:

зволожувальна маска

сироватка

бальзам для губ.

"Я рада поділитися, що віднині я офіційно приєдналася до цієї компанії, як співзасновник і новий власник! Sonsie - це молода, красива, веганська компанія з догляду за шкірою без жорстокості з важливим повідомленням, яким я хочу допомогти поділитися зі світом", - повідомила новину Памела у своєму дописі в Instagram.

Памела Андерсон стала співзасновницею екологічного бренду косметики (фото: instagram.com/pamelaanderson)

За словами акторки, жіноча краса полягає у щирому піклуванні про себе зсередини та зовні, адже без цього здоровою шкіра не буде.

"Кидати виклик красі завжди було частиною мого шляху. Це те, що мені подобається в Sonsie. Це не помилкові обіцянки. Це прийняття себе і того, де ви перебуваєте на цю мить", - сказала Памела.

У своєму профілі Instagram Андерсон вже встигла показати перший проморолик. Варто сказати, що він вийшов дуже естетичним та лаконічним. Ролик передає важливий меседж виробника без зайвих кадрів та слів.

"Я вірю, що наші відмінності - це те, що робить нас красивими й цікавими один для одного", - зауважила акторка.