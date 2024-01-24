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Памела Андерсон представила собственный экологический бренд косметики (видео)

Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)
Автор: Юлия Любченко

Памела Андерсон стала совладелицей косметического бренда, который производится только из экологических продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Памела Андерсон представила свой косметический бренд

Памела Андерсон в свои 56 лет решила добавить в свой список еще одно и стала совладелицей и главным лицом экологической бьюти-компании Sonsie.

Косметический бизнес актриса будет вести вместе со своими взрослыми сыновьями Брендоном Томасом Ли и Диланом Джаггером Ли.

В настоящее время их семейный бренд представил только три средства по уходу за кожей:

  • увлажняющая маска
  • сыворотка
  • бальзам для губ.

"Я рада поделиться, что отныне я официально присоединилась к этой компании, как соучредитель и новый владелец! Sonsie – это молодая, красивая, веганская компания по уходу за кожей без жестокости с важным сообщением, которым я хочу помочь поделиться с миром", - сообщила новость Памела в своем сообщении в Instagram.

Памела Андерсон стала соучредителем экологического бренда косметики (фото: instagram.com/pamelaanderson)

По словам актрисы, женская красота заключается в искренней заботе о себе изнутри и снаружи, ведь без этого здоровой кожа не будет.

"Бросать вызов красоте всегда было частью моего пути. Это то, что мне нравится в Sonsie. Это не ложные обещания. Это принятие себя и того, где вы находитесь на этот момент", - сказала Памела.

В своем профиле Instagram Андерсон уже успела показать первый проморолик. Следует сказать, что он получился очень эстетическим и лаконичным. Ролик передает важный месседж производителя без лишних кадров и слов.

"Я верю, что наши отличия - это то, что делает нас красивыми и интересными друг для друга", - отметила актриса.

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Памела АндерсонбрендиКрасота