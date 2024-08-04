Памʼятаєте Юлю "Бандитку" з шоу "Від пацанки до панянки"? Зараз ви її не впізнаєте

Фіналістка четвертого сезону шоу "Від пацанки до панянки" Юля "Бандитка" Чигринець багатьом запамʼяталася як експресивна бунтарка. Втім, з 2020 року (коли вийшов сезон з дівчиною) вона сильно змінилася.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як змінилася Чигринець та чим вона нині займається.

"Бандитка" на шоу "Від пацанки до панянки"

Юля потрапила на проект, коли їй було усього 19 років. Дівчина розповіла про свою непросту історію.

Чигринець з "Від пацанки до панянки" (скріншот)

В дитинстві її били, а свою матір вона називала "Свєткою". Маленька Юля пережила тортури, з неї знущалися, об неї гасили сірники.

Підлітковий період теж був непростим. Чигринець зловживала алкоголем та часто потрапляла у неприємності.

На проекті Юля здивувала глядачів. Вона всіма силами намагалася стати "панянкою", хоча й не завжди могла втриматися від провокацій.

Втім, "Бандитка" дійшла до фіналу. Юля стала однією з дівчат, які найбільш успішно пройшли усі випробовування.

Юля "Бандитка" на проекті (скріншоти)

Де зараз Чигринець з шоу "Від пацанки до панянки"

Нині Юля створила нову сторінку в Instagram. Після проекту вона дружила з багатьма учасницями інших сезонів, але зараз не розповідає, з ким саме підтримує стосунки.

Чигринець та її подруга (фото: instagram.com/novy_se.reals)

Після шоу "Бандитка" поголила голову, це вона робила заради своєї онкохворої подруги.

Юля "Бандитка" зараз (фото: instagram.com/chyhrynets_21)

Чигринець перебуває у Києві. Нещодавно вона зробила нову зачіску, продовжує робити тату.

Чигринець зараз (скріншот)

Втім, Юля сильно змінилася. Від пацанки у ній залишилося дуже мало. Дівчина активно розвиває соцмережі, але провокує фанів відео, які знімає під треки артистів з РФ.

Чигринець з "Від пацанки до панянки" (скріншоти)