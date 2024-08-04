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Помните Юлю "Бандитку" из шоу "Від пацанки до панянки"? Сейчас вы ее не узнаете

Воскресенье 04 августа 2024 08:15
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Помните Юлю "Бандитку" из шоу "Від пацанки до панянки"? Сейчас вы ее не узнаете Юля "Бандитка" Чигринец (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Финалистка четвертого сезона шоу "Від пацанки до панянки" Юля "Бандитка" Чигринец многим запомнилась экспрессивной бунтаркой. Впрочем, с 2020 года (когда вышел сезон с девушкой) она сильно изменилась.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как изменилась Чигринец и чем она сейчас занимается.

"Бандитка" на шоу "Від пацанки до панянки"

Юля попала на проект, когда ей было всего 19 лет. Девушка рассказала о своей непростой истории.

Помните Юлю &quot;Бандитку&quot; из шоу &quot;Від пацанки до панянки&quot;? Сейчас вы ее не узнаете

Чигринец из "Від пацанки до панянки" (скриншот)

В детстве ее избивали, а свою мать она называла "Светкой". Маленькая Юля пережила пытки, над ней издевались, об нее тушили спички.

Подростковый период тоже был непростым. Чигринец злоупотребляла алкоголем и часто попадала в неприятности.

На проекте Юля удивила зрителей. Она всеми силами пыталась стать "панянкой", хотя и не всегда могла удержаться от провокаций.

Впрочем, "Бандитка" дошла до финала. Юля стала одной из девушек, наиболее успешно прошедших все испытания.

Помните Юлю &quot;Бандитку&quot; из шоу &quot;Від пацанки до панянки&quot;? Сейчас вы ее не узнаетеПомните Юлю &quot;Бандитку&quot; из шоу &quot;Від пацанки до панянки&quot;? Сейчас вы ее не узнаетеПомните Юлю &quot;Бандитку&quot; из шоу &quot;Від пацанки до панянки&quot;? Сейчас вы ее не узнаете

Юля "Бандитка" на проекте (скриншоты)

Где сейчас Чигринец из шоу "Від пацанки до панянки"

Сейчас Юля создала новую страницу в Instagram. После проекта она дружила со многими участницами других сезонов, но сейчас не рассказывает, с кем поддерживает отношения.

Помните Юлю &quot;Бандитку&quot; из шоу &quot;Від пацанки до панянки&quot;? Сейчас вы ее не узнаете

Чигринец и ее подруга (фото: instagram.com/novy_se.reals)

После шоу "Бандитка" побрила голову, это она делала ради своей онкобольной подруги.

Помните Юлю &quot;Бандитку&quot; из шоу &quot;Від пацанки до панянки&quot;? Сейчас вы ее не узнаетеПомните Юлю &quot;Бандитку&quot; из шоу &quot;Від пацанки до панянки&quot;? Сейчас вы ее не узнаете

Юля "Бандитка" сейчас (фото: instagram.com/chyhrynets_21)

Чигринец находится в Киеве. Недавно она сделала новую прическу, продолжает делать татуировки.

Помните Юлю &quot;Бандитку&quot; из шоу &quot;Від пацанки до панянки&quot;? Сейчас вы ее не узнаете

Чигринец сейчас (скриншот)

Впрочем, Юля сильно изменилась. От пацанки в ней осталось очень мало. Девушка активно развивает соцсети, однако провоцирует фанатов видео, которые снимает под треки артистов из РФ.

Помните Юлю &quot;Бандитку&quot; из шоу &quot;Від пацанки до панянки&quot;? Сейчас вы ее не узнаете

Помните Юлю &quot;Бандитку&quot; из шоу &quot;Від пацанки до панянки&quot;? Сейчас вы ее не узнаете

Помните Юлю &quot;Бандитку&quot; из шоу &quot;Від пацанки до панянки&quot;? Сейчас вы ее не узнаете

Помните Юлю &quot;Бандитку&quot; из шоу &quot;Від пацанки до панянки&quot;? Сейчас вы ее не узнаете

Чигринец из "Від пацанки до панянки" (скриншоты)

К слову, ранее стало известно, как изменилась звезда первого сезона "Від пацанки до панянки", о котором мало кто помнит.

Кроме того, недавно мы рассказывали, что украинская певица "наехала" на звезду "ВИА Гры" Винницкую.

При создании материала были использованы источники: Википедия, Instagram Чигринец.

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