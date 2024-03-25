Пам'ятаєте тістечка "Персики"? Виявилося, їх зовсім не важко приготувати (рецепт з відео)

Для того, аби приготувати тістечка "Персики", вам знадобляться такі інгредієнти:

2 яйця

170 грамів цукру

60 грамів вершкового масла

60 грамів сметани

360 грамів борошна

3 гр. розпушувача

ванільний цукор.

Для начинки візьміть такі продукти:

120 гр. вершкового масла

170 гр. вареного згущеного молока.

Почнемо приготування. Збийте міксером яйця та цукор, на це потрібно витратити 3-4 хвилини, поки не утвориться піна. Потім додавайте туди розтоплене масло та жирну сметану. Ще раз усе збийте міксером.

А в іншій мисці змішайте борошно, розпушувач та трохи ваніліна. Додавайте суміш до збитих яєць поступово, приблизно у три етапи.

Спочатку збивайте тісто міксером, а потім вимішуйте його руками. Тісто для майбутніх "персиків" буде м'яким, загорніть його у харчову плівку та покладіть у холодильник на 30 хвилин.

Потім діставайте тісто та діліть його на однакові шматочки, кожен з яких сформуйте з них кульки.

Зробіть "приплюснуті" половинки (скріншот)

Викладіть їх на пергамент та деко, та запечіть у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці. На це потрібно 15-18 хвилин. Готові половинки мають охолонути.

А поки можна приготувати начинку. Збийте міксером вершкове масло та варене згущене молоко, у вас має вийти м'який крем.

Потім беріть половинки тістечок, в кожній зробіть ложкою невеликі отвори, викладіть туди начинку й об'єднайте їх, ніби персик.

Як пофарбувати тістечка "Персики"

Візьміть будь-яку суміш для фруктового желе червоного кольору. Розведіть її у воді та дуже швидко обмокніть тістечка, аби вони не встигли розм'якнути. Також можете взяти звичайний фруктовий сік - червоний або помаранчевий. Потім обваляйте "персики" в цукрі та можете куштувати.

Рецепт тістечка "Персик" - відео