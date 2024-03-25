Помните пирожные "Персики"? Оказалось, их совсем не трудно приготовить (рецепт с видео)

Для того чтобы приготовить пирожные "Персики", вам понадобятся следующие ингредиенты:

2 яйца

170 граммов сахара

60 граммов сливочного масла

60 граммов сметаны

360 граммов муки

3 гр. разрыхлителя

ванильный сахар.

Для начинки возьмите следующие продукты:

120 гр. сливочного масла

170 гр. вареной сгущенки.

Начнем приготовление. Взбейте миксером яйца и сахар, на это нужно потратить 3-4 минуты, пока не появится пена. Затем добавляйте туда растопленное масло и жирную сметану. Еще раз все взбейте миксером.

А в другой миске смешайте муку, разрыхлитель и немного ванилина. Добавляйте смесь в емкость со взбитыми яйцами постепенно, примерно в три этапа.

Сначала взбивайте тесто миксером, а затем вымешивайте его руками. Тесто для будущих "персиков" будет мягким, заверните его в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут.

Затем доставайте тесто и делите его на одинаковые кусочки, каждый из которых сформируйте их них шарики.

Сделайте "приплюснутые" половинки (скриншот)

Выложите их на пергамент и противень и запеките в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. На это уходит 15-18 минут. Готовые половинки должны остыть.

А пока можно приготовить начинку. Взбейте миксером сливочное масло и вареную сгущенку, у вас должен получиться мягкий крем.

Затем берите половинки порожных, в каждой сделайте ложкой небольшие ямочки, потом выложите туда начинку и соедините их, словно персик.

Как покрасить пирожные "Персики"

Возьмите любую смесь для фруктового желе красного цвета. Разведите ее в воде и быстро обмокните пирожные, чтобы они не успели размякнуть. Также можете взять обычный фруктовый сок - красный или оранжевый. Затем обваляйте "персики" в сахаре и можете пробовать.

Рецепт пирожного "Персик" - видео