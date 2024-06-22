Пам'ятаєте Пем з серіалу "Офіс"? Ось як зараз виглядає актриса, яка стала улюбленицею глядачів

Якою була Фішер на зйомках

Акторка зізнавалася, що перед кастингом вона спеціально зробила собі "нудну" зачіску, щоб максимально наблизитися до образу Пем.

Пем з "Офісу" (скриншот)

А на знімальному майданчику, під час романтичних сцен із Джоном Красінськи (він грав роль Джима Халперта), вона нерідко ловила себе на думці, що зв'язок між нею та актором стає реальним.

Актриса в серіалі "Офіс" (скриншоти)

Проте вони так і не стали парою. Попри те, що в серіалі їхні персонажі усе ж побудували стосунки, актори залишилися друзями.

Пем та Джим з "Офісу" (скриншот)

Як змінилася Фішер

На момент прем'єри першої серії "Офісу" Реджін Марі Фішер (справжнє ім'я актриси) був 31 рік. До цього вона намагалася здобути славу, але спроби не були такими успішними, як їй цього хотілося.

Пем з "Офісу" зараз (фото: instagram.com/msjennafischer)

А на кастингу в "Офісі" її одразу ж оцінили. І тому акторка присвятила цьому серіалу близько 10 років, що принесло їй небувалу популярність. Під час зйомок у ситкомі вона навіть знімалася вагітною.

Як змінилася зірка серіалу "Офіс" (фото: instagram.com/msjennafischer)

Після ситкому вона не залишилася без роботи. Вона та Анджела Мартін, яка теж знімалася в "Офісі", запустили підкаст.

Як змінилися зірки "Офісу" (фото: instagram.com/msjennafischer)

У ньому актриси дивилися епізоди ситкому та коментували кумедні сцени, а також ділилися спогадами про історії, які не потрапили в кадр.

Пем та Анджела з "Офісу" (фото: instagram.com/msjennafischer)

Акторці вдалося добре монетизувати свою популярність. Вона досі випускає подкаст, у минулому продавала мерч для фанатів "Офісу".

Фішер активно веде соцмережі та ділиться історіями зі свого життя. Помітно, що актриса трохи змінилася, проте навряд чи можна сказати, що вона дуже постаріла, хоч їй вже 50 років.

Актриса Дженна Фішер (фото: instagram.com/msjennafischer)

Акторка має двох дітей. У 2011 році вона народила сина, а 2014 - доньку. Батько дітей - сценарист Лі Кірк, з яким Фішер живе у шлбюбі з 2011 року.

І якщо фото із чоловіком вона публікує, хоч і рідко, то світлини дітей залишаються лише для сімейного архіву. Актриса не показує, як виглядають її син та дочка.

Чоловік актриси (фото: instagram.com/msjennafischer)