Помните Пэм из сериала "Офис"? Вот как сейчас выглядит актриса, ставшая любимицей зрителей

Какой была Фишер на съемках

Актриса признавалась, что перед кастингом она специально сделала себе "скучную" прическу, чтобы максимально приблизиться к образу Пэм.

Пэм из "Офиса" (скриншот)

А на съемочной площадке, во время романтических сцен с Джоном Красински (он играл роль Джима Халперта), она нередко ловила себя на мысли, что связь между ней и актером становится реальной.

Актриса в сериале "Офис" (скриншоты)

Впрочем, они так и не стали парой. Несмотря на то, что в сериале их персонажи все же построили отношения, актеры остались друзьями.

Пэм и Джим из "Офиса" (скриншот)

Как изменилась Фишер

На момент премьеры первой серии "Офиса" Реджине Мари Фишер (настоящее имя актрисы) был 31 год. До этого она пыталась добиться славы, но попытки не были такими успешными, как ей этого хотелось.

Пэм из "Офиса" сейчас (фото: instagram.com/msjennafischer)

А на кастинге в "Офис" ее сразу же оценили. И потому актриса посвятила этому сериалу около 10 лет, что принесло ей небывалую популярность. Во время съемок в ситкоме она даже снималась беременной.

Как изменилась звезда сериала "Офис" (фото: instagram.com/msjennafischer)

После ситкома она не осталась без работы. Она и Анджела Мартин, которая тоже снималась в "Офисе", запустили подкаст.

Как изменились звезды "Офиса" (фото: instagram.com/msjennafischer)

В нем актрисы смотрели эпизоды ситкома и комментировали забавные сцены, делясь воспоминаниями об историях, которые не попали в кадр.

Пэм и Анджела из "Офиса" (фото: instagram.com/msjennafischer)

Актрисе удалось удачно монетизировать свою популярность. Она до сих пор выпускает подкаст, в прошлом продавала мерч для фанатов "Офиса".

Фишер активно ведет соцсети и делится историями из своей жизни. Заметно, что актриса немного изменилась, однако едва ли можно сказать, что она сильно постарела, хотя ей уже 50 лет.

Актриса Дженна Фишер (фото: instagram.com/msjennafischer)

У актрисы двое детей. В 2011 году она родила сына, а в 2014 - дочь. Отец детей - сценарист Ли Кирк, с которым Фишер живет в браке с 2011 года.

И если фото с мужем она публикует, хоть и редко, то снимки детей остаются лишь для семейного архива. Актриса не показывает, как выглядят ее сын и дочь.

Муж актрисы (фото: instagram.com/msjennafischer)