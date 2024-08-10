Пам'ятаєте Дженні з "Форреста Ґампа". Нині ви її не впізнаєте

Хто грав Дженні у фільмі "Форрест Ґамп"

У кінострічці ми бачимо спочатку Дженні-дівчинку, а потім вже її дорослу. Дитину грала Ганна Голл. А основну роль виконала актриса Робін Райт. Саме вона грала екранну кохану Форреста.

Актриса в фільмі "Форрест Ґамп" (скріншоти)

На момент зйомок Райт було 28 років. Роль у цьому фільмі стала для неї доленосною. До нього Робін знімалася у стрічках та навіть серіалі "Санта-Барбара", але вони не принесли їй славу.

Дженні з фільму (скріншоти)

Після "Форреста Ґампа" кар'єра актриси стрімко пішла вгору. Глядачі оцінили перевтілення Робін, яка показала зміни у житті дівчини. Спочатку вона була веселою та безтурботною, потім їй довелося зіштовхнутися з реальним життям, в якому є і біль, і кохання.

Хто грав Дженні у фільмі "Форрест Ґамп" (скріншоти)

Героїню актриси неодноразово "розбирали" кінокритики. Дехто і досі сперечається щодо того, чи дійсно Дженні кохала Форреста.

Зірка фільму "Форрест Ґамп" (скріншот)

Як актриса виглядає зараз та чим вона займається після фільму з Генксом

Нині Райт 58 років. Вона встигла побудувати гарну кар'єру. Після "Форреста Ґампа" вона не сиділа без роботи й швидко почала отримувати нові ролі.

Робін знялася у фільмах "Переполох", "Послання в пляшці", "Невразливий", "Обіцянка", "Останній замок", "Білий Олеандр", "Будинок на краю світу", "Вторгнення", "Беовульф", "Різдвяна історія", "Приватне життя Піппи Лі", "Нью-Йорк, я люблю тебе", "Дівчина з татуюванням дракона", "Людина, яка змінила все", "Бастіон", "Таємний потяг" та багатьох інших.

Актриса з "Форреста Ґампа" зараз (фото: instagram.com/robingwright)

Після цього актриса отримала роль у серіалі "Картковий будинок". За гру у ньому Райт навіть номінували на "Еммі". Також вона отримала "Золотий глобус".

Але актриса не зупинилася і на цьому. Вона продовжує зніматися у фільмах. Один з них - стрічка "Тут і зараз", яка вийде у цьому році. Також Робін виступає у ролі продюсера та режисера.

Актриса Робін Райт (фото: instagram.com/robingwright)

Зараз у Робін важко впізнати ту Дженні, якою вона була у фільмі. Втім, актриса не втратила свою красу. Вона має чудовий вигляд.

До слова, актриса підтримує Україну. Ще до початку повномасштабної війни, яку у лютому 2022 року розв'язала РФ, вона публікувала фото з дружиною президента Оленою Зеленською.

Райт та Зеленська (фото: instagram.com/robingwright)

Райт народила трьох дітей, декілька разів була одружена. З 2018 року актриса живе у шлюбі з виконавчим директором бренду Yves Saint Laurent Клеменом Жироде, стосунки з яким довго приховувала.