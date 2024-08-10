Пам'ятаєте Дженні з "Форреста Ґампа". Нині ви її не впізнаєте

Легендарний фільм "Форрест Ґамп" з Томом Генксом запам'ятався багатьом, адже сюжет може розчулити та вразити будь-кого. І особливо цікавою була лінія стосунків головного героя з Дженні - яку він зустрів дівчинкою, а потім усе ж знайшов із нею своє щастя, хоча й ненадовго.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як зараз виглядає актриса, яка грала Дженні, та чим вона нині займається.
У кінострічці ми бачимо спочатку Дженні-дівчинку, а потім вже її дорослу. Дитину грала Ганна Голл. А основну роль виконала актриса Робін Райт. Саме вона грала екранну кохану Форреста.
Актриса в фільмі "Форрест Ґамп" (скріншоти)
На момент зйомок Райт було 28 років. Роль у цьому фільмі стала для неї доленосною. До нього Робін знімалася у стрічках та навіть серіалі "Санта-Барбара", але вони не принесли їй славу.
Дженні з фільму (скріншоти)
Після "Форреста Ґампа" кар'єра актриси стрімко пішла вгору. Глядачі оцінили перевтілення Робін, яка показала зміни у житті дівчини. Спочатку вона була веселою та безтурботною, потім їй довелося зіштовхнутися з реальним життям, в якому є і біль, і кохання.
Хто грав Дженні у фільмі "Форрест Ґамп" (скріншоти)
Героїню актриси неодноразово "розбирали" кінокритики. Дехто і досі сперечається щодо того, чи дійсно Дженні кохала Форреста.
Зірка фільму "Форрест Ґамп" (скріншот)
Нині Райт 58 років. Вона встигла побудувати гарну кар'єру. Після "Форреста Ґампа" вона не сиділа без роботи й швидко почала отримувати нові ролі.
Робін знялася у фільмах "Переполох", "Послання в пляшці", "Невразливий", "Обіцянка", "Останній замок", "Білий Олеандр", "Будинок на краю світу", "Вторгнення", "Беовульф", "Різдвяна історія", "Приватне життя Піппи Лі", "Нью-Йорк, я люблю тебе", "Дівчина з татуюванням дракона", "Людина, яка змінила все", "Бастіон", "Таємний потяг" та багатьох інших.
Після цього актриса отримала роль у серіалі "Картковий будинок". За гру у ньому Райт навіть номінували на "Еммі". Також вона отримала "Золотий глобус".
Але актриса не зупинилася і на цьому. Вона продовжує зніматися у фільмах. Один з них - стрічка "Тут і зараз", яка вийде у цьому році. Також Робін виступає у ролі продюсера та режисера.
Зараз у Робін важко впізнати ту Дженні, якою вона була у фільмі. Втім, актриса не втратила свою красу. Вона має чудовий вигляд.
До слова, актриса підтримує Україну. Ще до початку повномасштабної війни, яку у лютому 2022 року розв'язала РФ, вона публікувала фото з дружиною президента Оленою Зеленською.
Райт та Зеленська (фото: instagram.com/robingwright)
Райт народила трьох дітей, декілька разів була одружена. З 2018 року актриса живе у шлюбі з виконавчим директором бренду Yves Saint Laurent Клеменом Жироде, стосунки з яким довго приховувала.
До слова, раніше ми вже називали яскраві фільми з Томом Генксом, які варті вашої уваги.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, як у реальному житті виглядає актриса, яка зіграла у фільмі "Монахиня".
Під час створення матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, Instagram-сторінка Райт.