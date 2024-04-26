Пам'ятаєте дівчинку з фільмів "Аврора" та "Жіноча інтуїція"? Ось чому Байрак викреслила її зі свого життя

Чому Байрак припинила знімати Зюркалову у своїх фільмах

На думку актриси, режисерка могла обирати інших кандидаток на ролі у своїх кінострічках, які вона знімала після "Жіночої інтуїції 2" та "Аврори", керуючись двома факторами.

"Можливо, тому що я була в якомусь перехідному віці, формуванні. Коли вже і не дитинка, яку всі звикли бачити, і ще не у тому віці, щоб грати персонажів, які шукають кохання або я не знаю, жіночі якісь персонажі, це була одна з причин", - вважає Зюркалова.

Зюркалова в одному з фільмів Байрак (скріншот)

До того ж актриса має певні здогадки. Можливо, Байрак раптово викреслила її зі свого життя через одну образу.

"Це була одна з причин. Друга причина, що вона тоді розводилася із своїм чоловіком, і в мене була одна роль у серіалі, який зняв її чоловік. І, можливо, це її якось зачепило", - визнала вона.

Йдеться про колишнього чоловіка Байрак Олександра Копейкіна, російського режисера, який був її першим офіційним обранцем.

Відомо, що після роботи з режисеркою Зюркалова знімалася в інших проектах, але не так активно. Тоді актриса вирішила зосередитися на навчанні, а потім почала працювати у театрі.