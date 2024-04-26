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Помните девочку из фильмов "Аврора" и "Женская интуиция"? Вот почему Байрак вычеркнула ее из своей жизни

Как изменилась звезда фильма "Аврора" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Анастасия Зюркалова - известная украинская актриса, которая на фоне полномасштабной войны РФ против нашей страны уехала в Канаду. Она стала известна в начале "нулевых", когда была ребенком и снималась в фильмах Оксаны Байрак. Но потом девочка внезапно исчезла с экранов.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в интервью Алине Доротюк Зюркалова рассказала, почему режиссер перестала ее снимать в своих кинокартинах.

Почему Байрак перестала снимать Зюркалову в своих фильмах

По мнению актрисы, режиссер могла выбирать других кандидаток на роли в своих кинолентах, которые она снимала после "Женской интуиции 2" и "Авроры", руководствуясь двумя факторами.

"Возможно, потому что я была в каком-то переходном возрасте, формировании. Когда уже и не ребеночек, которого все привыкли видеть, и еще не в том возрасте, чтобы играть персонажей, ищущих любовь или я не знаю, женские какие-то персонажи, это была одна из причин", - считает Зюркалова.

Зюркалова в одном из фильмов Байрак (скриншот)

К тому же у актрисы есть определенные догадки. Возможно, Байрак внезапно вычеркнула ее из своей жизни из-за одной обиды.

"Это была одна из причин. Вторая причина - то, что она тогда разводилась со своим мужем, и у меня была одна роль в сериале, который снял ее муж. И, возможно, это ее как-то задело", - признала она.

Речь идет о бывшем муже Байрак Александре Копейкине, российском режиссере, который был ее первым официальным избранником.

Известно, что после работы с режиссером Зюркалова снималась в других проектах, но не столь активно. Тогда актриса решила сосредоточиться на учебе, а затем начала работать в театре.

 

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