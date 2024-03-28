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"Память любви": 5 причин посмотреть самый теплый фильм для свидания

Четверг 28 марта 2024 13:01
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"Память любви": 5 причин посмотреть самый теплый фильм для свидания Кадр из фильма "Память любви"
Автор: Полина Иваненко

В украинский прокат вышла новая лента оскароносной актрисы Джессики Честейн "Память любви". Это история о Сильвии, которая проживает подробно спланированную рутинную жизнь. Она работает социальной работницей, воспитывает дочь-подростка и закрывается в своей квартире за четырьмя замками. Другой герой этой истории - Сол - постоянно попадает в странные ситуации, так как забывает то, что с ним произошло буквально несколько часов назад. Их встреча началась со странного недоразумения, но этот случай сближает обоих и заставляет задуматься, что не такие уж они и незнакомцы.

РБК-Украина (проект Styler) собрала пять интересных фактов о фильме, на который критики настоятельно рекомендуют уходить в кино.

Звездный актерский состав

Главную роль в фильме сыграла Джессика Честейн - оскароносная американская актриса, звезда таких фильмов как "Интерстеллар", "Оно 2", "Марсианин" и т.д. В 2022 году актриса посетила Киев, встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и была награждена орденом Княгини Ольги III ст.

Главную мужскую роль исполнил американский актер Питер Сарсгаард. Среди его работ: роли журналиста Уолтера Дюранти в ленте Агнешки Голланд о Голодоморе "Цена правды", а также Роберта Кеннеди в "Джеки". За свою роль в "Памяти любви" Сарсгаард получил Кубок Вольпи как Лучший актер Венецианского кинофестиваля 2023 года, обойдя, в частности, Джейкоба Элорди из "Присциллы", Адама Драйвера из "Феррари" и Брэдли Купера из "Маэстро".

Также В фильме сыграли Меррит Вивер ("Брачная история"), Джош Чарльз ("Общество мертвых поэтов"), Элси Фишер ("Восьмой класс") и Джессика Гарпер ("Суспирия").

&quot;Память любви&quot;: 5 причин посмотреть самый теплый фильм для свидания

Кадр из фильма "Память любви"

Топовый режиссер

Режиссер фильма и автор сценария Мишель Франко - лауреат престижных наград фестивалей класса А. Картина "Новый порядок" принесла ему "Серебряного льва" - Гран-при жюри Венецианского кинофестиваля; а фильм "Хроник" - Приз за лучший сценарий Каннского кинофестиваля.

"Меня восхищают аутсайдеры, я считаю, что самые интересные персонажи - это те, которые не подходят обществу. В подростковом возрасте я всегда чувствовал, что родился не в том месте - я никогда не чувствовал себя в правильном месте. И я думаю, что это превратило меня в режиссера. Это подпитало мой интерес к жизни", - сказал Франко профильному изданию Variety.

&quot;Память любви&quot;: 5 причин посмотреть самый теплый фильм для свидания

Кадр из фильма "Память любви"

Оскаровские закулисься

Франко говорит, что решение взять на роль обладательницу Оскара было "бессмысленным". Честейн была знакома с его предыдущими работами и особенно любила "Новый порядок". Такие чувства актрисы к творчеству режиссера стали естественным толчком к совместной работе.

Франко считает, что Честейн - лучшая актриса в Штатах на данный момент, и, без преувеличения, в мире. Решение взять на главную мужскую роль Сарсгаарда режиссер принципиально принимал вместе в Честейн, потому что весь фильм держится на химии между этими персонажами.

Над Мишелем насмехались на съемках: будто бы Честейн, как обладательница Оскара (а она получила его прямо в преддверие съемки), не вернется на площадку. Она не пропустила ни одного съемочного дня и отзывается об этой работе, как о замечательном шаге после получения статуэтки.

&quot;Память любви&quot;: 5 причин посмотреть самый теплый фильм для свидания

Кадр из фильма "Память любви"

Самый теплый фильм для свидания

Профильное издание BFI назвало фильм лучшим выбором для просмотра на свидании. Поэтому хватайте вторую половинку и почувствуйте, как Честейн и Сарсгаард несут редкую и бодрящую близость в кино, когда у них зарождается роман, несмотря на травматическое прошлое и настоящее.

&quot;Память любви&quot;: 5 причин посмотреть самый теплый фильм для свидания

Кадр из фильма "Память любви"

Оценки критиков

Оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10. Рейтинг на платформе Rotten Tomatoes – 86% с отметкой "Сертифицированная свежесть", которая присуждается фильмам с лучшими рецензиями. Оценка на Metacritic - 72 из 100.
Издание Deadline в свою очередь назвало ленту "идеальной как в сценарии, так и в исполнении".

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