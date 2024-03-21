Назар Задніпровський пояснив, чому комедії потрібні навіть в умовах війни

Актор Назар Задніпровський грає одну з головних ролей у серіалі "Будиночок на щастя", п'ятий сезон якого вже 25 березня стартує на "Новому каналі", розповів про те, чи доречні комедії в умовах повномасштабної війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-реліз від "Нового каналу".

За словами Задніпровського, він вважає розважальні та веселі фільми й серіали доречними. Вони, говорить актор, важливі для людей.

"Комедію любив, люблю і буду любити. Я переконаний, що і під час війни, і в повоєнний час, після нашої перемоги, потрібно піднімати настрій народу, - зазначив Задніпровський.

Також актор розповів, які п'ять фільмів чи серіалів він радить подивитися кожному українцю. На це питання Задніпровський відповів з гумором.

"Тут все просто! "Будиночок на щастя" - перший, другий, третій, четвертий та п'ятий сезон, який от-от вийде на "Новому каналі". Ми знімали його влітку та на початку осені. Під час роботи я відчував і радість, і відповідальність, і величезну вдячність ЗСУ", - зазначив артист.

Задніпровський розповів, що команда, яка створює серіал, мала завдання "зняти дуже якісний комедійний продукт за будь-яких умов".

"Нам буде дуже приємно, якщо вдасться трішки відволікти та розважити українців. І, головне, військових! Захисники розповідають нам, що на передовій залазять на дерево, ловлять інтернет, завантажують собі дві серії "Будиночка на щастя" і дивляться. А наступного дня таким чином ще дві серії. Кажуть, що вдячні нам за серіал. І це надзвичайно цінно!" - додав він.