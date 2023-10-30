В пам'ять про брата-добровольця. Киянка подолала марафон з дитиною у візку та встановила рекорд

Жінка з дитиною у візку подолала марафон - як це було

Вікторія Співаковська пробігла 42,195 км. Вона долала дистанцію зі своєю дитиною, яка перебувала у візку. Коли жінка бігла до фінішу, люди навколо почали їй аплодувати.

На щастя, це не розбудило її дитину у візку. Донька Співаковської мирно спала під час марафону, завдяки чому сама жінка могла спокійно бігти та не хвилюватися.

"Цей перший з початку повномасштабної війни марафон зібрав море людей, бо став забігом вдячності та підтримки наших воїнів. Кожен біг не лише за себе, а й за ту дорогу людину, яка могла би бути зараз поруч - не лише в думках, а й в реальності. Люди писали їхні імена на своїх номерах, на футболках, на тілі – бігли за тих, хто дав можливість нам дихати, бігти і жити", - розповіла авторка допису.

Жінка пробігла разом з дитиною у візку понад 42 кілометри (фото: facebook.com/profile.php?id=100004665041432)

Кому киянка присвятила свій рекорд

Марафон Співаковської увійде до Національного реєстру рекордів, як пам'ять про її молодшого брата. Він пішов на війну добровольцем та захищав Україну на передовій, хоча був зовсім юним.,

"Рекорд пам'яті Воїна Остапа Оністрата. Честь", - додала авторка допису.

Що відомо про Вікторію Співаковську

Киянка займається спортом та бігає марафони. В пам'ять про свого брата та дядю, які загинули на війні, жінка долає чималі дистанції разом з донькою у візку.

Вікторія Співаковська (фото: facebook.com/anita.vitystrat)