ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві запустять карту провайдерів, які забезпечать інтернет при блекауті

Київ, Субота 28 жовтня 2023 20:59
UA EN RU
У Києві запустять карту провайдерів, які забезпечать інтернет при блекауті Фото: у Києві запустять карту провайдерів, які забезпечать інтернет при блекауті (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві найближчим часом запустять карту з даними про провайдерів, які забезпечують інтернет під час відключення світла до 72 годин.

Про це заявили у Міністерстві цифрової трансформації України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.

За даними відомства, на карті українці зможуть знайти найближчого інтернет-провайдера, який перейшов на енергозберігаючі мережі за технологією xPON (мережа з оптоволокна, через яку провайдер передає інтернет-сигнал).

Також за допомогою карти можна буде відразу отримати контактні дані та за необхідності подати заявку на підключення.

Карту хочуть регулярно оновлювати та доповнювати інформацію про компанії, які користуються технологією xPON.

Нагадаємо, раніше у Мінцифри роз'яснили українцям, як зробити стабільний інтернет під час відключень світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Інтернет вимкнення світла блекаут Електроенергія
NEWS
Як правильно відмовитися від повістки: список причин, коли це можна зробити
Як правильно відмовитися від повістки: список причин, коли це можна зробити
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ