У Києві запустять карту провайдерів, які забезпечать інтернет при блекауті

У Києві найближчим часом запустять карту з даними про провайдерів, які забезпечують інтернет під час відключення світла до 72 годин.

Про це заявили у Міністерстві цифрової трансформації України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.

За даними відомства, на карті українці зможуть знайти найближчого інтернет-провайдера, який перейшов на енергозберігаючі мережі за технологією xPON (мережа з оптоволокна, через яку провайдер передає інтернет-сигнал).

Також за допомогою карти можна буде відразу отримати контактні дані та за необхідності подати заявку на підключення.

Карту хочуть регулярно оновлювати та доповнювати інформацію про компанії, які користуються технологією xPON.

Нагадаємо, раніше у Мінцифри роз'яснили українцям, як зробити стабільний інтернет під час відключень світла.