Їзда на зимовій гумі влітку: названо ТОП 3 головних небезпек

Багато автомобілістів на початку теплого сезону не змінюють шини на своїх авто, і все літо їздять на "зимі", пояснюючи це нестачею вільного часу або бажанням заощадити.

Прискорюється зношування шин

Експлуатація автомобіля влітку на зимовій гумі дозволяє відмовитися від послуг шиномонтажу навесні та восени. Але, таким чином, власник авто прирікає покришки на прискорене зношування у теплу пору року. Це пов'язано з тим, що зимові шини мають спеціальний склад для забезпечення належних зчіпних властивостей при низьких температурах, тому при температурах +10 градусів за Цельсієм і вище вони стають занадто м'якими і зношуються значно швидше за літні покришки (іноді вдвічі швидше).

Також варто відзначити, що ціна літніх коліс у середньому на 20-25% нижча за зимові шини одного розміру того ж виробника. Тому в багатьох країнах ЄС автомобілісти, які мають великі пробіги, лише заради продовження ресурсу дорожчої зимової гуми і перевзуваються влітку. На "зимі" можуть залишити другу, або навіть третю машину в сім'ї, яка їздить найменше.

Погіршується керованість

Зимові шини розраховані конструкторами під певні умови експлуатації: сніг, снігова каша, навіть лід або просто морозний асфальт. Тому вони не можуть гідно справлятися із сильним дощем, або 30-градусною спекою. Відповідно, вони не відводять воду з плями контакту шини з дорогою в такому обсязі, як літні шини. Це може призвести до виникнення аквапланування (втрати керованості) в сильний дощ на набагато меншій швидкості, ніж на літніх шинах.

Як ми вже говорили, зимові шини м'якші. Тому в теплу пору року автомобілі на них мають гіршу керованість, на розігрітому асфальті шина підламується в поворотах, протектор гірше тримається за дорогу. Через м'який склад у спеку також збільшується і гальмівний шлях – на 5-10 метрів, залежно від швидкості, що дуже багато.

Збільшується витрата палива

Для зимових шин дуже важливі зчіпні властивості та підвищений опір коченню. Цей параметр у "зими" значно більший, ніж у літніх покришок того ж розміру. Це пов'язано з тим, що взимку авто їздить по менш стабільним і рівномірним покриттям.

Чим більший у шин опір коченню, тим більше машині потрібно витратити енергії на рух, відповідно, зростає і витрата палива. До того ж, зі зростанням споживання бензину або дизеля зростають викиди CO2 та інших шкідливих речовин. Іноді різниця у витраті палива на літніх та зимових колесах може досягати 10%.