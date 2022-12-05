"Паливні субсидії": шахраї кидають на гроші клієнтів відомої заправки

Як працюють аферисти?

У месенджерах знову активізувались шахраї, які масово розсилають повідомлення та посилання на сайт з інформацією про те, що у мережі ОККО діють "паливні субсидії".

Коли ви переходите за посиланням, перед вами з'являється опитування, пройшовши яке можна отримати 5000 гривень.

Для того, щоб отримати виграш шахраї закликають розповсюджувати посилання на сайт та надати персональні дані. Для певності сайт навіть має відгуки "щасливих переможців".

Чи є така акція насправді?

Проведення цієї шахрайської активності ніяк не стосується мережа АЗК "ОККО". Про всі акції, які проводить компанія, повідомляють винятково на офіційному сайті.

Повідомлення про них також може приходити від програми лояльності Fishka. Але лише від цього сервісу та ніде більше!

Підтвердження від компанії ОККО (скриншот: instagram.com/okkoua)

Як не стати жертвою?

Щоб не стати жертвою шахраїв в мережі Інтернет:

уважно перевіряйте адресу посилання, яке ви отримали

не переходьте за посиланням, якщо в адресі незрозумілий набір символів

Якщо ви все-таки перейшли за посиланням, у жодному разі не вводьте ваші персональні дані та номер телефону.