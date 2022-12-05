"Паливні субсидії": мошенники бросают на деньги клиентов известной заправки

Как работают аферисты?

В мессенджерах снова активизировались мошенники, массово рассылающие сообщения и ссылки на сайт с информацией о том, что в сети ОККО действуют "паливні субсидії".

Когда вы переходите по ссылке, перед вами появляется опрос, пройдя который можно получить 5000 гривен.

Для того, чтобы получить выигрыш мошенники призывают распространять ссылку на сайт и предоставить персональные данные. Для уверенности у сайта даже есть отзывы "счастливых победителей".

Есть ли такая акция на самом деле?

Проведение этой мошеннической активности никак не касается сети АЗК "ОККО". Обо всех акциях, которые проводит компания, сообщают исключительно на официальном сайте.

Сообщения о них также могут приходить от программы лояльности Fishka. Но только от этого сервиса и нигде больше!

Подтверждение от компании ОККО (скриншот: instagram.com/okkoua)

Как не стать жертвой?

Чтобы не стать жертвой мошенников в сети Интернет:

внимательно проверяйте адрес ссылки, которую вы получили

не переходите по ссылке, если в адресе непонятный набор символов

Если вы перешли по ссылке, ни в коем случае не вводите ваши персональные данные и номер телефона.