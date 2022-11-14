Польська фірма обдурила українських волонтерів, які допомагали ЗСУ: що загрожує шахраям

У Польщі затримали представників компанії в Познані, підозрюваних у шахрайстві на суму майже 40 тисяч євро на шкоду українському благодійному фонду, який займався закупівлею пального для бійців ЗСУ.

Про це передали у прес-службі головного управління міської поліції у польській Познані.

За дорученням окружної прокуратури двох чоловіків було затримано правоохоронцями на початку листопада. Своєї провини підозрювані не визнали.

Зазначається, що слідчі дії у цій справі проводилися під час розслідування, проведеного на підставі повідомлення представника суб'єкта підприємницької діяльності з Києва.

За даними слідства, у травні представники потерпілої компанії - БФ "Український рід" - уклали договір на закупівлю 30 кубічних метрів пального.

Дизельне паливо вартістю майже 40 тисяч євро, яке продавала пізнанська фірма Gazpro Bis sp.z oo, мала бути доставлена в Україну.

За словами Андрія Сави із благодійного фонду, спочатку фірма просила повну передоплату за всю партію, але вони погодилися сплатити один рахунок на суму майже 40 тисяч євро. Наступні платежі мали здійснюватися після прибуття першої партії.

Після того, як кошти були перераховані, польська компанія стала тижнями розповідати клієнтам усілякі відмовки, не надсилаючи замовлення: то хворий водій, то треба знайти якийсь документ тощо.

"Незважаючи на укладений договір, оплату ціни та запевнення, замовлене пальне не дійшло до місця призначення", - розповіли у поліції.

Затриманих президента правління познанської компанії 57-річного Ян П. та 61-річного Януша З. 2 листопада було доставлено до прокуратури, де їм пред'явили звинувачення в шахрайстві.

Після допиту за ними було встановлено поліцейський нагляд із забороною спілкуватися один з одним.

Фігурантам справи загрожує до 8 років ув'язнення.