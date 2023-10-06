Палити заборонено! 5 ідей, як корисно використати опале осіннє листя

Розпочався сезон листопаду, але спалювати опале листя не варто. Це не тільки небезпечно, але і незаконно. Все тому, що таке листя може знадобиться на городі або в саду.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Woodland .

Що не можна робити з осіннім листям

Законодавство України заборонено спалювати листя, адже його згорання загрожує здоров’ю населення, а також забруднює повітря, водойми та ґрунт.

За порушення закону про паління листя та залишків сухої рослинності (за статтями 77-1 КУпАП та 82 КУпАП) можна отримати значний штраф.

З тлійного листя виділяється дим з отруйною сумішшю оксиду азоту, пилу, важких металів, чадного газу, які пригнічують імунну систему та стають причиною розвитку раку.

Як корисно використати листя

Оформлення дитячих композицій

Опале листя може підійти для оформлення дитячих осінніх композицій в садок чи школу. Використовуйте природні матеріали для розвитку моторики та уяви дитини, створюючи аплікації чи інші вироби разом зі своєю дитиною.

Листовий перегній

Такий перегній можна використовувати як мульчу або підкислювати ним землю. Сам по собі перегній з опалого листя містить трохи корисних речовин, але він затримує вологу в землі і приваблює корисних дощових черв'яків.

Помістіть листя в спеціальні мішки для перегною, утрамбуйте і залишіть у вологому місці на рік.

Добриво для газону

Газонокосаркою пройдіть по газону, подрібнене листя залишиться між травою та з часом проникне в ґрунт. Це покращить його структуру та стане природним добривом.

Компостування

Спочатку листя необхідно подрібнити. Зробити це можна вручну або за допомогою приладдя. Щоб отримати максимальну користь, перекладайте листя з перегноєм шарами.

Спочатку - товстий шар із подрібненого опалого листя, потім перегній і так далі. Через рік ви отримаєте якісний та натуральний компост.

Зберігайте коренеплоди

Якщо у вас є прохолодне, вологе місце, ви також можете зберігати моркву, буряк та інші коренеплоди між шарами хрусткого, щойно опалого листя. Кожен шар листя збризніть водою.