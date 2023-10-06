Сжигать запрещено! 5 идей, как полезно использовать опавшие осенние листья
Начался сезон листопада, но сжигать опавшие листья не стоит. Это не только опасно, но и незаконно. Все потому, что такие листья могут понадобиться на огороде или в саду.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Woodland.
Что нельзя делать с осенними листьями
Законодательство Украины запрещено сжигать листья, ведь его сгорание угрожает здоровью населения, а также загрязняет воздух, водоемы и почву.
За нарушение закона о сжигании листьев и остатков сухой растительности (по статьям 77-1 КУоАП и 82 КУоАП) можно получить значительный штраф.
Из тлейных листьев выделяется дым с ядовитой смесью оксида азота, пыли, тяжелых металлов, угарного газа, которые угнетают иммунную систему и становятся причиной развития рака.
Как полезно использовать листья
Оформление детских композиций
Опавшие листья могут подойти для оформления детских осенних композиций в садик или школу. Используйте природные материалы для развития моторики и воображения ребенка, создавая аппликации или другие изделия вместе со своим ребенком.
Листовый перегной
Такой перегной можно использовать в качестве мульчи или подкислять им землю. Сам по себе перегной из опавших листьев содержит немного полезных веществ, но он задерживает влагу в земле и привлекает полезных дождевых червей.
Поместите листья в специальные мешки для перегноя, утрамбуйте и оставьте во влажном месте на год.
Удобрение для газона
Газонокосилкой пройдите по газону, измельченные листья останутся между травой и со временем проникнут в грунт. Это улучшит его структуру и станет естественным удобрением.
Компостирование
Сначала листья необходимо измельчить. Сделать это можно вручную или с помощью принадлежностей. Чтобы получить максимальную пользу, перекладывайте листья с перегноем слоями.
Сначала - толстый слой из измельченных опавших листьев, затем перегной и так далее. Через год вы получите высококачественный и натуральный компост.
Храните корнеплоды
Если у вас есть прохладное, влажное место, вы также можете хранить морковь, свеклу и другие корнеплоды между слоями хрустящих, только опавших листьев. Каждый слой листьев сбрызните водой.
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