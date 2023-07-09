Палець, яким ви гортаєте телефон, розповість про вас багато цікавого (тест)

Великий чи вказівний?

Дослідники виявили, що таким чином можна пройти "тест на олда". Опитування показало, що 80 % покоління Z (ті, хто народився між 1997 і 2012 роками) і 67 % мілленіалів (1981-1996) використовують великий палець, щоб гортати стрічку.

У той же час 73 % бумерів (1946-1964) кажуть, що вони в основному використовують вказівний палець.

Тож просто зараз проведіть "тест на олда" за тим, яким пальцем ви скролите, щоб прочитати цю новину.

Дослідження стверджує, що підлітки відмовляються прокручувати телефон вказівними пальцями, щоб не бути схожими на своїх бабусь і дідусів.

Бумери вперто відмовляються перевчатися

Згідно з опитуванням 61 % бумерів кажуть, що не перестануть користуватися вказівним пальцем. І в цьому є логіка, адже використання вказівного пальця - швидше та точніше, ніж використання великого пальця.

Наприклад, експерти з ігор вважають, що використання вказівного пальця робить вас точнішими і знижують ймовірність помилок чи неправильних рухів.

Що таке теорія поколінь

Жарти про бумерів та зумерів засновані на соціологічній теорії поколінь, розробленій у 1991 році письменником Вільямом Штраусом та популяризатором науки Нілом Хау. Її вигадали для поділу жителів США на кілька поколінь. Послідовники теорії по-різному стали визначати, з яких дат правильно позначати покоління, тож загальноприйнятих кордонів поки немає.

Відповідно до теорії Штрауса-Хау, покоління діляться на чотири типи, вони змінюються за тим самим принципом, як і етапи людського життя:

бумери,

покоління X

міленіали

зумери

Спочатку йде "підйом" (бумери), коли інститути сильні, а індивідуалізм слабкий. Потім слідує "пробудження" (покоління X), коли інститути приносять у жертву заради індивідуалізму.

Третя фаза називається "спадом" (міленіали), коли інститути слабкі, а індивідуалізм процвітає. У фінальній фазі "кризи" (зумери) інститути руйнуються, а люди знову возз'єднуються, щоб створити нові інститути. Після знову починається "підйом". Вчені вважають, що кожен період триває приблизно по 20 років, а повний цикл завершується за 80-90 років.

Роки народження кожного покоління:

Згідно з найпоширенішим поділом, прийнятим дослідницьким центром Pew, а також словником Merriam-Webst, покоління діляться на:

1946-1964 роки - бумери

1965-1980 роки - покоління X

1981-1996 роки - міленіали

1997-2012 роки - зумери

Цікаво, що в опитуванні покоління X не вказується, тож ви самі можете визначитися, яким пальцем користуватися, коли дочитаєте цю статтю.