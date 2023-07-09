Палец, которым вы листаете телефон, расскажет о вас много интересного (тест)

Большой или указательный?

Исследователи обнаружили, что таким образом можно пройти тест на олда. Опрос показал, что 80% поколения Z (родившиеся между 1997 и 2012 годами) и 67% миллениалов (1981-1996) используют большой палец, чтобы листать ленту.

В то же время 73% бумеров (1946-1964) говорят, что они в основном используют указательный палец.

Прямо сейчас проведите "тест на олда" по тому, каким пальцем вы скролите, чтобы прочитать эту новость.

Исследование утверждает, что подростки отказываются прокручивать телефон указательными пальцами, чтобы не походить на своих бабушек и дедушек.

Бумеры упорно отказываются переучиваться

Согласно опросу, 61% бумеров говорят, что не перестанут пользоваться указательным пальцем. И в этом есть логика, ведь использование указательного пальца - быстрее и точнее, чем использование большого пальца.

К примеру, эксперты по играм считают, что использование указательного пальца делает вас более точными и снижают вероятность ошибок или неправильных движений.

Что такое теория поколений

Шутки о бумерах и зуммерах основаны на социологической теории поколений, разработанной в 1991 году писателем Уильямом Штраусом и популяризатором науки Нилом Хау. Ее придумали для разделения жителей США на несколько поколений. Последователи теории по-разному стали определять, с каких дат правильно обозначать поколение, так что общепринятых границ пока нет.

Согласно теории Штрауса-Хау, поколения делятся на четыре типа, они изменяются по тому же принципу, как и этапы человеческой жизни:

бумеры,

поколение X

миллениалы

зуммеры

Сначала идет "подъем" (бумеры), когда институты сильны, а индивидуализм слаб. Затем следует "пробуждение" (поколение X), когда институты приносят в жертву ради индивидуализма.

Третья фаза называется "спадом" (миллениалы), когда институты слабы, а индивидуализм процветает. В финальной фазе "кризиса" (зуммеры) институты рушатся, а люди снова воссоединяются, чтобы создать новые институты. После снова начинается "подъем". Ученые считают, что каждый период длится примерно по 20 лет, а полный цикл завершается через 80-90 лет.

Годы рождения каждого поколения:

Согласно наиболее распространенному разделению, принятому исследовательским центром Pew, а также словарем Merriam-Webst, поколения делятся на:

1946-1964 годы - бумеры

1965-1980 годы - поколение X

1981-1996 годы - миллениалы

1997-2012 годы - зуммеры

Интересно, что в опросе поколение X не указывается, так что вы сами можете определиться, каким пальцем пользоваться, когда дочитаете эту статью.