Палеонтологічні цінності, віком 443 мільйони років, намагались вивезти з України (фото)

Що відомо про інцидент

"Київські митники стали на заваді незаконному пересиланню за кордон уламків геологічних порід зі стародавніми (нині вимерлими) істотами, що мають наукове значення та культурну цінність", - йдеться у повідомленні.

Під час митного контролю міжнародних посилок митники виявили десять древніх каменів з відбитками істот. Два відправлення від чоловіка з Тернополя прямували до Таїланду та США, третя посилка прямувала з Києва до Іспанії.

Вилучені речі митники направили на експертизу до Національного науково-природничого музею НАН України.

Експерти визначили, що чотири скам’янілості (наук. - фосилії), що були відправлені до Іспанії - це плитки гірської породи з колекцією ракоскорпіонів, які мають майже цілі панцирі. Один екземпляр є унікальним, бо містить рештки одразу трьох ракоскорпіонів з кінцівками та зразки їх голів.

Експерти підтвердили цінність решток (фото: facebook.com/KYIVcustomsUA)

Дві фосилії, які прямували до Таїланду, виявилися цілими молюсками. Такі зразки є доволі рідкісними, тому вони мають унікальне наукове значення. Також серед вилучених скам’янілостей є фрагмент панцира ракоскорпіона.

У посилці ж до США знаходилися ще три фосилії - плитки червоного пісковику з тулубними панцирами шести так званих "девонських риб" з невизначеними фрагментами.

Вік всіх скам'янілостей коливається в межах 408-443 млн років. Вони походять з Поділля, басейну річки Дністер.

Палеонтологічні знахідки вилучили у відправників і проти них склали протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

Зазначимо, що згідно з Законом України, усі археологічні предмети є власністю держави.