Палеонтологічні цінності, віком 443 мільйони років, намагались вивезти з України (фото)

Київські митники вилучили із міжнародних відправлень десять унікальних палеонтологічних скам’янілостей, вік яких становить 443 млн років. Наукова експертиза підтвердила їхню цінність.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію у Facebook.
"Київські митники стали на заваді незаконному пересиланню за кордон уламків геологічних порід зі стародавніми (нині вимерлими) істотами, що мають наукове значення та культурну цінність", - йдеться у повідомленні.
Під час митного контролю міжнародних посилок митники виявили десять древніх каменів з відбитками істот. Два відправлення від чоловіка з Тернополя прямували до Таїланду та США, третя посилка прямувала з Києва до Іспанії.
Вилучені речі митники направили на експертизу до Національного науково-природничого музею НАН України.
Експерти визначили, що чотири скам’янілості (наук. - фосилії), що були відправлені до Іспанії - це плитки гірської породи з колекцією ракоскорпіонів, які мають майже цілі панцирі. Один екземпляр є унікальним, бо містить рештки одразу трьох ракоскорпіонів з кінцівками та зразки їх голів.
Дві фосилії, які прямували до Таїланду, виявилися цілими молюсками. Такі зразки є доволі рідкісними, тому вони мають унікальне наукове значення. Також серед вилучених скам’янілостей є фрагмент панцира ракоскорпіона.
У посилці ж до США знаходилися ще три фосилії - плитки червоного пісковику з тулубними панцирами шести так званих "девонських риб" з невизначеними фрагментами.
Вік всіх скам'янілостей коливається в межах 408-443 млн років. Вони походять з Поділля, басейну річки Дністер.
Палеонтологічні знахідки вилучили у відправників і проти них склали протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.
Зазначимо, що згідно з Законом України, усі археологічні предмети є власністю держави.
Читайте також про те, що з України хотіли вивезти майже столітню періодику, яка має культурну та історичну цінність.
Раніше ми писали про те, що київські митники вилучили із посилки унікальні рештки давніх істот, яким 400 млн років.