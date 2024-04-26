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Палеонтологические ценности, возрастом 443 миллиона лет, пытались вывезти из Украины (фото)

Палеонтологические ценности незаконно хотели вывезти из Украины (фото: facebook.com/KYIVcustomsUA)
Автор: Василина Копытко

Киевские таможенники изъяли из международных отправлений десять уникальных палеонтологических окаменелостей, возраст которых составляет 443 млн лет. Научная экспертиза подтвердила их ценность.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook.

Что известно об инциденте

"Киевские таможенники помешали незаконной пересылке за границу обломков геологических пород со древними (ныне вымершими) существами, имеющими научное значение и культурную ценность", - говорится в сообщении.

В ходе таможенного контроля международных посылок таможенники обнаружили десять древних камней с отпечатками существ. Два отправления от мужчины из Тернополя направлялись в Таиланд и США, третья посылка направлялась из Киева в Испанию.

Изъятые вещи таможенники направили на экспертизу в Национальный научно-естественный музей НАН Украины.

Эксперты определили, что четыре окаменелости (науч. - фосилии), которые были отправлены в Испанию - это плитки горной породы с коллекцией ракоскорпионов, имеющих почти целые панцири. Один экземпляр уникален, поскольку содержит остатки сразу трех ракоскорпионов с конечностями и образцы их голов.

Эксперты подтвердили ценность останков (фото: facebook.com/KYIVcustomsUA)

Две фосилии, направлявшиеся в Таиланд, оказались целыми моллюсками. Такие образцы довольно редки, поэтому они имеют уникальное научное значение. Также среди изъятых окаменелостей есть фрагмент панциря ракоскорпиона.

В посылке же в США находились еще три фосилии - плитки красного песчаника с туловищными панцирями шести так называемых "девонских рыб" с неопределенными фрагментами.

Возраст всех окаменелостей колеблется в пределах 408-443 млн лет. Они происходят из Подолья, бассейна реки Днестр.

Палеонтологические находки изъяли у отправителей и против них составили протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.

Отметим, что, согласно Закону Украины, все археологические предметы являются собственностью государства.

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Государственная таможенная служба